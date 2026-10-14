Approvata la mozione contro dipendenze e gioco d'azzardo, Maccari: "Profonda soddisfazione"

Nella seduta di ieri, il Consiglio Comunale di Empoli ha approvato una cruciale mozione congiunta per l’introduzione e l’implementazione di strumenti innovativi di prevenzione, contrasto e riduzione del danno relativi al fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco d’azzardo sul territorio empolese.

L’atto porta la firma di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, a testimonianza di una forte e coesa volontà politica di affrontare in maniera integrata ed efficace una tra le più delicate emergenze sociali e sanitarie della nostra comunità.

"Un ringraziamento sincero va a tutte le forze politiche per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, con una menzione particolare per il consigliere di maggioranza Daniele Giannoni, il cui contributo è stato fondamentale nel percorso di condivisione e perfezionamento del testo - si legge in una nota di Jacopo Maccari - Presidente della Terza Commissione -. Un doveroso e sentito ringraziamento va inoltre al Direttore della Società della Salute, Dr. Doni, e al Direttore del SerD di Empoli, Dr. Scuotto, per essere intervenuti in Commissione consiliare ed aver esposto con grande approfondimento e rigore i dati tecnici e il contesto attuale con cui queste dipendenze stanno colpendo la cittadinanza. La loro disamina e il quadro conoscitivo fornito sono stati essenziali per delineare una strategia d'intervento solida e mirata".

La dichiarazione di Jacopo Maccari - Presidente della Terza Commissione Permanente

"Esprimo la più profonda soddisfazione per l’approvazione di questo documento unitario. Come Presidente della Terza Commissione Permanente, competente su questa materia, sono fortemente convinto che questo atto possa produrre un impatto reale e significativo sul nostro territorio", dichiara il presidente.

"L’importanza di questo testo risiede nel fatto che mette a disposizione dell’Amministrazione e della comunità i migliori strumenti operativi di cui un Comune possa dotarsi su queste tematiche. La prevenzione primaria e secondaria deve rimanere la nostra bussola fondamentale: intervenire prima che il disagio si trasformi in dipendenza è essenziale per proteggere i nostri giovani e le nostre famiglie. Tutto questo, ovviamente, senza mai sottovalutare l’importanza cruciale delle attività di controllo e di repressione dei comportamenti illeciti e illegali per la tutela della sicurezza pubblica".

"Parallelamente, è doveroso ribadire un principio centrale: l’assistenza, la prossimità e il supporto costante alle persone da parte delle istituzioni sono elementi imprescindibili e fondamentali in ogni percorso di recupero e reinserimento sociale. Nessuno deve essere lasciato solo di fronte al dramma della dipendenza".

I punti chiave e le impegnative del documento

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta comunale a dare concretezza ad azioni mirate sul territorio empolese:

● Tavolo tecnico permanente e prevenzione nelle scuole: Attivazione di percorsi continui di sensibilizzazione inseriti nel PTOF scolastico per la fascia 13–19 anni con esperti, testimonianze e testimonial per promuovere la legalità e la cittadinanza attiva.

● Coordinamento territoriale e monitoraggio: Creazione di un tavolo con SerD, Società della Salute ed enti del Terzo Settore per la mappatura del rischio e la condivisione dei dati, con rendicontazione annuale in Terza Commissione.

● Comunicazione giovanile e sport: Promozione di campagne social co-progettate con gli studenti e valorizzazione degli spazi pubblici destinati all'attività sportiva libera e gratuita come alternativa sana ai comportamenti a rischio.

● Supporto ai percorsi terapeutici e inclusione: Incentivi e convenzioni (sport, formazione, tirocini) per favorire l'adesione ai programmi del SerD, affiancati da strumenti di traduzione simultanea nei servizi socio-sanitari per superare le barriere linguistiche.

● Riduzione del danno e risorse finanziarie: Iniziative nei luoghi di aggregazione giovanile (campagne informative, alcoltest volontari, sportello di ascolto) e destinazione di adeguate risorse a bilancio, anche tramite bandi regionali, statali ed europei.

L'approvazione avvenuta ieri in aula rappresenta un passaggio decisivo: significa tradurre immediatamente tutti questi impegni in lavoro concreto e quotidiano sul campo, per la sicurezza, la tutela della salute e il bene di tutta la cittadinanza e della nostra comunità.

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