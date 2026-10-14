Nuovo cda a Empoli per la Fondazione Dopo di Noi

Si è insediato ieri, lunedì 13 ottobre, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dopo di noi ETS, l’ente del Terzo Settore con sede a Empoli che realizza servizi residenziali e di supporto per persone con disabilità.

Il nuovo CdA è composto da sette membri. In rappresentanza dei soci privati sono stati eletti Pier Luigi Ciari, Francesco Lisi, Daniela Di Vita e Paolo Masetti; in rappresentanza dei soci pubblici Luca Belcari, Rosanna Gallerini e Simone Giglioli. L’Avv. Pier Luigi Ciari è stato riconfermato Presidente della Fondazione.

La composizione del Consiglio riflette la natura della Fondazione, che unisce famiglie, realtà private ed enti pubblici del territorio attorno a un obiettivo comune: garantire alle persone con disabilità percorsi di vita autonoma e un futuro sicuro anche quando i familiari non potranno più occuparsene direttamente.

«Ringrazio i soci per la fiducia e i consiglieri uscenti per il lavoro fatto in questi anni, che ci consegna una Fondazione solida e radicata sul territorio», ha dichiarato il Presidente Avv. Pier Luigi Ciari. «Il nuovo Consiglio unisce persone che vengono dal mondo delle famiglie, delle associazioni e delle istituzioni, ed è proprio questa collaborazione tra pubblico e privato la nostra forza. Abbiamo davanti progetti importanti: ampliare le opportunità di vita autonoma, rafforzare i servizi già attivi e costruire nuove risposte per chi oggi ci chiede cosa succederà ai propri figli domani. È un impegno che prendiamo con le famiglie e che intendiamo mantenere.»

Fonte: Ufficio Stampa

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