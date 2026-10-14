Omicidio in un'affittacamere a Prato, la vittima era un giovane di 17 anni

Proseguono a Prato le indagini dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una persona all'interno di un immobile, adibito a dormitorio, in via Marini. La vittima è stata identificata in un 17enne di origine cinese, immigrato regolare. Ieri mattina si è presentato in questura costituendosi un connazionale di 53 anni, arrestato per omicidio.

Il cadavere era stato scoperto dai vigili del fuoco, intervenuti nell'immobile a seguito di un incendio. Secondo quanto riferito dalla procura, l'uomo ha spiegato di aver tentato di appiccare il fuoco ai bagagli presenti all'interno dei locali.

Riguardo al movente del delitto il presunto omicida avrebbe detto agli inquirenti che la vittima lo avrebbe filmato mentre assumeva sostanze stupefacenti. Gli avrebbe quindi intimato di smettere di riprenderlo, arrivando a minacciarlo di sparargli: la procura sta svolgendo ulteriori accertamenti sulla versione del presunto autore.

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