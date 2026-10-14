Ottobre Rosa, l'unità mobile DOMUS di ISPRO fa tappa a Montelupo

Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 18, l’unità mobile multiscreening DOMUS di ISPRO sarà in piazza della Libertà a Montelupo Fiorentino per una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce.

Durante la giornata, le persone in possesso dei requisiti potranno accedere a:

Screening cervico-vaginale , attraverso test HPV e Pap test;

, attraverso test HPV e Pap test; Mammografia di screening , per la diagnosi precoce del tumore della mammella;

, per la diagnosi precoce del tumore della mammella; Screening del colon-retto, con consegna o riconsegna del kit dedicato.

Ogni anno in Toscana vengono registrati 25.000 nuovi casi di tumore, esclusi i tumori cutanei diversi dal melanoma: circa 13.000 negli uomini e 12.000 nelle donne. Tra i tumori più frequenti nella popolazione femminile figurano quelli della mammella, del colon-retto e del polmone.

Gli screening oncologici sono strumenti importanti per la prevenzione, perché permettono di individuare precocemente eventuali alterazioni, anche in assenza di sintomi.

«La diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici riduce in modo significativo la mortalità e aumenta le probabilità di guarigione. Per questo è fondamentale sensibilizzare la popolazione. L’iniziativa che abbiamo deciso di realizzare insieme a ISPRO, in collaborazione con la USL Toscana Centro, persegue proprio questo obiettivo.

Molte persone, per timore, mancanza di informazioni o disattenzione, non si presentano agli appuntamenti di screening programmati. Portare in piazza l’unità mobile DOMUS è un modo per avvicinare i cittadini alla prevenzione e superare eventuali diffidenze. Oltre a effettuare gli screening, il personale di ISPRO fornirà informazioni ai cittadini.

Si tratta di un’occasione che sottolinea l’importanza di un intervento coordinato a più livelli per garantire il benessere della popolazione», afferma Stefania Fontanelli, assessora alle Pari opportunità e al Sociale.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form, attraverso il quale verificare il possesso dei requisiti per accedere agli screening e ricevere le indicazioni necessarie. Il modulo è raggiungibile attraverso le locandine dell’iniziativa e il sito del Comune di Montelupo Fiorentino.

Sarà poi Ispro a contattare le cittadine per fissare un eventuale appuntamento

Alle ore 10.30 è previsto un momento istituzionale alla presenza del sindaco Simone Londi, dell’assessora alle Pari opportunità Stefania Fontanelli, del direttore sanitario dell'Ispro dott. Roberto Gusinu e dei rappresentanti dell’associazione ASTRO.

«Desidero ringraziare le Istituzioni, l'Amministrazione Comunale di Montelupo Fiorentino, i professionisti sanitari, le associaizoni di volontariatoe tutta la comunità che lavora da tempo alla riuscita di questa importante iniziativa dedicata alla prevenzione. La partecipazione e la collaborazione di tutti rappresentano il valore aggiunto di una giornata che mette al centro la salute e la cura della persona. Ispro c'è, sempre.», afferma Simona Dei Direttrice Ispro.

Anche i negozianti del CCN Borgo degli Arlecchini aderiscono alla campagna Ottobre Rosa, esponendo per tutto il mese un fiocco rosa per ricordare l’importanza della prevenzione. Inoltre, nella giornata del 17 ottobre, sarà organizzata una raccolta fondi a favore di ASTRO.

I cittadini potranno acquistare piante di erica rosa messe a disposizione da Agraria Morelli S.r.l. presso le attività aderenti. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto ad ASTRO ONLUS di Empoli, associazione impegnata nel supporto e nella riabilitazione delle persone che affrontano un percorso oncologico.

L’erica rosa diventa così un simbolo da portare a casa o da regalare, per mantenere viva l’attenzione sulla prevenzione e sostenere chi affronta la malattia.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa