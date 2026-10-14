Ottobre Rosa, i commercianti di Montelupo Fiorentino si mobilitano per sostenere Astro ONLUS

In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, i commercianti del Centro Commerciale Naturale Borgo degli Arlecchini di Montelupo Fiorentino si uniscono con un’iniziativa di solidarietà.
Per tutto il mese di ottobre, le attività aderenti del centro storico esporranno il fiocco rosa, simbolo della sensibilizzazione sul tumore al seno. Sabato 17 ottobre 2026, a questo segno si affiancherà un gesto concreto: una pianta di erica rosa, che i cittadini potranno acquistare per contribuire alla raccolta fondi per l’Associazione Astro ONLUS di Empoli.
Le piante, messe a disposizione da Agraria Morelli S.R.L., saranno esposte presso le attività aderenti, che devolveranno interamente il ricavato della vendita ad Astro, impegnata nel supporto e nella riabilitazione dei pazienti oncologici.
L’iniziativa accompagnerà la presenza del camper multiscreening di ISPRO, che sarà in Piazza della Libertà dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
L’erica rosa diventa così un simbolo da portare a casa o da regalare, per mantenere viva l’attenzione sulla prevenzione e sostenere chi affronta la malattia.
Come recita la celebre canzone, "per fare tutto ci vuole un fiore". Il 17 ottobre, possiamo partire da un’erica rosa: un piccolo gesto di solidarietà per contribuire alle attività dell’Associazione Astro.
"Vi aspettiamo nel centro storico di Montelupo Fiorentino!"
Fonte: Ufficio Stampa
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