Ottobre Rosa, Puliamo il mondo, zucche di Halloween: agenda fitta nel weekend a Vinci

Ottobre Rosa, il festival dedicato alla prevenzione del tumore al seno, torna a Vinci con un appuntamento di convivialità e solidarietà: venerdì 16 ottobre c’è la cena a sostegno di Astro Onlus, a cura del Comune di Vinci e con la collaborazione della Consulta delle donne di Vinci. Per partecipare si può chiamare il 3466276826 o il 3280463847.

Sabato 17 ottobre l’agenda è fitta.

Si parte la mattina (alle 9) con la seconda giornata di Puliamo il mondo. Questa volta, i volontari andranno a ripulire il Parco Amboise e Via Ripalta. Per partecipare, è possibile aderire chiamando l’ufficio turistico allo 0571933285 o mandare una mail a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

L’edizione vinciana di Puliamo il mondo è organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco di Vinci e l’associazione Montalbano Domani, che da sempre sono promotrici del Progetto Educativo Ambientale.

In mattinata si comincia a respirare anche aria di Halloween: alle 10.30 in Biblioteca Civica a Vinci c’è Halloween: chi si nasconde nel buio?, dove tra storie e piccoli brividi, i piccoli lettori scopriranno insieme chi si nasconde nell’ombra. Al termine delle letture una divertente attività creativa ispirata ai protagonisti della festa; nel pomeriggio, alle 14.30, Villa Reghini a Sovigliana ospita Zuccamania: sulle orme dei più classici pumpkin festival americani (i festival della zucca che anticipano Halloween): tutto sarà dedicato alla zucca, con gare di intaglio, aree tematizzate, animazione e spettacoli.

L’evento è promosso dal Centro Commerciale Naturale Le Vie di Spicchio e Sovigliana. Le informazioni per i biglietti contattando il 3534216316.

La sera torna il Teatro di Quarconia, con il pluripremiato spettacolo Prestazione Occasionale di Francesco Brandi. La storia è quella di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa, per dei piccoli lavoretti. In realtà questa è solo una scusa che la ragazza ha inventato per poter far loro una proposta 'indecente'. Il testo tratta temi importanti come quello dell'essere genitori, della ricerca di un figlio a tutti i costi, del saper dire “ti amo” e anche del saper dire “non ti amo più”. Un testo terribilmente moderno, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti e a ridere (e commuoversi) delle loro (dis)avventure.

Per la regia di Alessio Coluccia, il secondo degli spettacoli in concorso per il concorso di Teatro di Quarconia.

Ogni sabato, fino al 5 dicembre, gli spettacoli di Quarconia prevedono un biglietto di ingresso. Tutte le informazioni al 3519142705 o casadelpopolovinci@gmail.com.

Nello spazio espositivo del Museo Leonardiano in Piazza L. da Vinci è attiva Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera, la mostra di fotografie di Laura Veschi dedicate alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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