"Pistola a scuola a Vinci", allarme infondato: era una scacciacani

Da giorni sta circolando la voce che alcuni studenti avrebbero introdotto una pistola in una scuola di Vinci. Una voce che ha creato un diffuso allarme, tanto che persino una forza politica ha chiesto pubblicamente di fare luce sulla vicenda. Da quanto appreso, però, si tratterebbe di una pistola scacciacani e non ci sarebbe stata alcuna cattiva intenzione dietro il possesso dell'arma.

La voce di una pistola introdotta nell'istituto si è costruita intorno ad una foto che ritrarrebbe l'arma e i relativi proiettili nelle mani di alcuni ragazzi. Dalla foto stessa, però, è evidente che si tratta di una scacciacani.

L'ipotesi più probabile e che qualcuno degli studenti abbia voluto 'sfoggiare' ai compagni l'arma, ma senza alcun intento criminoso, ma solo una 'ragazzata'.

La scorsa settimana un'altra arma giocattolo era stata trovata nel parco di Serravalle da alcuni bambini, avvolta in un nastro adesivo. Da quanto appreso, però, si tratterebbe di un'altra arma e non ci sarebbero collegamenti tra i due casi.

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