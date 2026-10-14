Ponte di Certaldo, sabato 17 ottobre la riapertura

Mancano poche lavorazioni per consentire la riapertura al transito pedonale e veicolare del ponte di Certaldo, in programma alle 11 di sabato 17 ottobre. A causa della pioggia della settimana scorsa, spiegano dalla Città Metropolitana di Firenze, la data di riapertura è slittata di soli due giorni rispetto all’ultimo programma.

Ultimata la pavimentazione bituminosa delle corsie veicolari ed effettuate le prove di carico, durante le prossime due giornate verrà montato il parapetto metallico, apposta la segnaletica e messi in sicurezza i percorsi pedonali, i quali, in attesa che siano collocate le condutture dell’acquedotto all’interno del marciapiede di valle, si svilupperanno esclusivamente lungo il marciapiede di monte.

Come dichiara Emma Donnini, consigliera metropolitana delegata alla Viabilità della zona Empolese Valdelsa, "oggi che finalmente è vicinissimo l’obiettivo della riapertura al transito, il programma dei lavori di questo importante progetto metropolitano si concentrerà sull’ultima fase, quella prevalentemente dedicata alle opere di finitura del ponte, così da consentire la loro conclusione entro il 20 gennaio 2027. Inoltre, essendo iniziati anche i lavori di realizzazione della nuova rotatoria lato Badia a Elmi, l’obiettivo finale della Città Metropolitana è quello di concludere l’intera operazione entro l’estate del prossimo anno, consegnando alla Valdelsa un sistema infrastrutturale rinnovato e di maggior qualità".