Prelievi all'ospedale di San Miniato, dal 17 ottobre si faranno il sabato

All'ospedale degli Infermi di San Miniato cambia la giornata d'apertura del Punto prelievi. A partire dal 17 ottobre prossimo (e non dal 10 come precedentemente comunicato) la nuova giornata per i prelievi sarà quella del sabato (non più il mercoledì).

Gli orari d'accesso - che sarà sempre su prenotazione, spiega in una nota l'Asl Toscana Centro - restano invariati, cioè dalle 7 alle 10.

L'Asl ricorda che per i prelievi ematici e la consegna dei campioni biologici si accede su appuntamento. La prenotazione può essere fatta online con il sistema Zerocode di Regione Toscana. La prenotazione è anche telefonica al numero unico aziendale 055 54 54 54 tasto 2 (giorni e orari), oppure agli sportelli Cup territoriali e alle farmacie.

L'apertura il sabato, inizialmente comunicata dall'Asl a partire dal 10 ottobre, era stata rimandata per il "protrarsi di alcuni lavori pubblici nell'area dell'ospedale" che non consentivano "un accesso agevole alla struttura". Adesso viene resa nota la data del nuovo giorno di prelievi, a partire da sabato 17 ottobre.