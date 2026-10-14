Alta formazione forense per magistrati alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze

Il 6 e 13 ottobre a Firenze, presso la sede della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri in via Salvo D'Acquisto, si sono tenute due importanti giornate di alta formazione dedicate alle indagini tecniche e alla prova scientifica. La collaborazione interistituzionale, tra gli istituti di formazione della Scuola Superiore di Magistratura di Scandicci (FI) e la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma, è stata coordinata dall’Istituto Studi Professionali della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, ed è stata rivolta ai Magistrati Ordinari in Tirocinio (M.O.T.), i quali stanno svolgendo il tirocinio generico per il settore requirente.

I giovani magistrati, suddivisi in gruppi di circa 110 partecipanti per settimana, accompagnati dai loro tutor, sono stati coinvolti in laboratori applicativi sulle dinamiche operative delle scienze forensi. Le sessioni hanno riguardato discipline fondamentali per i futuri magistrati, unendo le esperienze di analisi alle regole processuali: dai sopralluoghi alle indagini dattiloscopiche, a quelle biologiche, chimiche e balistiche. Il delicato compito formativo è stato condotto dal personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze unitamente agli esperti Ufficiali insegnanti della Cattedra di Tecniche Investigative, dell’Istituto Studi Professionali della Scuola Marescialli.

La virtuosa collaborazione istituzionale nasce dai solidi rapporti tra i due istituti e dalla specifica esigenza formativa della Scuola Superiore della Magistratura, rappresentata dal Prof. Mauro Paladini, accolta con favore dal Comandante della Scuola Marescialli e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Firenze, Col. Luigi De Simone. Il Dott. Fabio Di Vizio (Comitato Direttivo S.S.M.), nel ringraziare l’Arma, ha, inoltre, sottolineato come la corretta acquisizione e la rigorosa interpretazione della prova scientifica rappresentino oggi un pilastro irrinunciabile del processo penale e come questa sinergia tra la Scuola Superiore della Magistratura e l'Arma dei Carabinieri garantisca ai futuri Pubblici Ministeri gli strumenti pratici e teorici per comprendere a fondo le dinamiche del sopralluogo e le potenzialità delle investigazioni scientifiche, assicurando agli organi inquirenti standard di assoluta eccellenza nella ricerca della verità.

L'iniziativa ribadisce il ruolo centrale dell'Arma dei Carabinieri e delle sue articolazioni specialistiche nel supporto tecnico e investigativo all'Autorità Giudiziaria, consolidando i rapporti inter-istituzionali volti a un presidio sempre più efficace della legalità.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri di Firenze

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