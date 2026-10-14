Sesa rafforza la presenza nella penisola iberica: Var Group acquisisce il 100% di Andornet

Sesa S.p.A. (“Sesa” – SES.MI) - operatore di riferimento nel settore Technology, Digital Platform e Vertical Application per imprese e organizzazioni con ricavi pari a 3,6 miliardi di euro e 6.750 collaboratori - annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Andornet S.A. (“Andornet”), digital partner nel Principato di Andorra. L’operazione è stata realizzata attraverso la controllata Var Group, Digital Integrator leader nei servizi e nelle soluzioni digitali, presente in 16 Paesi con ricavi di oltre 900 milioni di euro e 4.450 collaboratori.

Andornet è una realtà specializzata nella fornitura di servizi IT a valore aggiunto, soluzioni di cloud infrastrutturale, connettività avanzata, digital workplace e servizi gestiti (Managed Services) a supporto della digital transformation di aziende e istituzioni pubbliche del territorio. La società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2025 con ricavi pari a circa 2,0 milioni di euro, un Ebitda di circa 0,3 milioni di euro e una marginalità in linea con i benchmark di settore, contraddistinguendosi per un modello di business resiliente in cui oltre il 50% del fatturato è generato da contratti a canone ricorrente.

L’ingresso di Andornet nell’organizzazione di Var Group consente di rafforzare la presenza nel Principato di Andorra con 25 professionisti qualificati, integrando competenze consolidate nei settori del terziario avanzato, dei servizi bancari e finanziari e della pubblica amministrazione locale, ed estendendo l’offerta di soluzioni in ambito cybersecurity, cloud e business applications. Nell’esercizio chiuso al 30 aprile 2026, Var Group ha raggiunto un fatturato di 22 milioni di euro in Spagna e 3 milioni di euro in Andorra; nei prossimi due anni prevede di superare i 60 milioni di euro di fatturato e i 500 professionisti nella Penisola Iberica, crescendo sia per linee interne sia attraverso nuove operazioni mirate di M&A.

L'acquisizione di Andornet risponde alla forte accelerazione della domanda di esternalizzazione e gestione delle infrastrutture IT da parte del tessuto economico europeo. Secondo le rilevazioni di IDC, la spesa complessiva in servizi IT e servizi gestiti (Managed Services) in Europa manterrà un tasso di crescita medio annuo composto (CAGR) superiore al 7,2% nel periodo 2025–2029, per un controvalore di mercato di oltre 300 miliardi di dollari entro il 2028. La progressiva transizione verso ambienti cloud ibridi, la necessità di garantire continuità operativa e l'adeguamento ai requisiti normativi comunitari di sicurezza (quali le direttive NIS2 e DORA) spingono le imprese ad affidarsi a partner tecnologici di prossimità: secondo IDC, oltre il 65% delle organizzazioni europee dichiara di fare ricorso a Managed Service Provider esterni sia per colmare il deficit di competenze tecniche interne, sia per ottimizzare i costi infrastrutturali e di supporto operativo.

L’acquisizione è stata perfezionata sulla base di criteri di valutazione allineati a quelli storicamente adottati dal Gruppo Sesa. L’accordo valorizza i collaboratori dell'azienda e prevede il pieno coinvolgimento operativo degli attuali soci e del management di Andornet per un periodo di almeno quattro esercizi, garantendo continuità operativa, fidelizzazione della base clienti e il progressivo inserimento della società nei processi tecnologici e commerciali di Var Group.

L’operazione rappresenta un ulteriore step nell’esecuzione del Piano Industriale 2027-2028 approvato nel luglio 2026, confermando la traiettoria di sviluppo del Gruppo fondata sulla crescita organica dei business core affiancata da acquisizioni industriali mirate, ad alto valore aggiunto e ad elevata sinergia geografica e tecnologica.

Dichiarazioni

"L'acquisizione di Andornet - dichiara Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa - rafforza il nostro percorso di progressiva internazionalizzazione in aree geografiche adiacenti ad elevato potenziale, in piena coerenza con gli indirizzi del Piano Industriale 2027-2028. Continuiamo ad investire nell'allargamento del nostro perimetro industriale aggregando competenze specialistiche e modelli di business solidi, caratterizzati da una forte componente di ricavi ricorrenti ed innovazione tecnologica, preservando il coinvolgimento del management e generando valore sostenibile e di lungo termine per tutti gli stakeholder".

"Diamo il benvenuto in Var Group alle persone di Andornet, - afferma Francesca Moriani, Amministratrice Delegata di Var Group - una realtà che conosce a fondo il proprio territorio e che condivide la nostra passione per l’innovazione. La Penisola Iberica è oggi uno dei mercati più vivaci d’Europa, dove stiamo crescendo con convinzione: abbiamo raggiunto 25 milioni di euro di fatturato tra Spagna e Andorra e puntiamo a superare i 60 milioni e i 500 professionisti nei prossimi due anni. Con Andornet vogliamo accompagnare le imprese andorrane nella loro crescita digitale, unendo la prossimità di chi vive il territorio alla forza di un gruppo internazionale".

"Entrare a far parte di Var Group e del Gruppo Sesa rappresenta un passaggio fondamentale nella storia di Andornet" commenta David Camps, CEO di Andornet. "Questa intesa ci consentirà di ampliare radicalmente la gamma di soluzioni da offrire ai nostri clienti storici, beneficiando della forza, delle piattaforme tecnologiche e delle best practice di un grande gruppo internazionale, mantenendo al tempo stesso la dedizione e la vicinanza al mercato che ci hanno sempre contraddistinto".

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