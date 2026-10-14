Striscioni sulla Fi-Pi-Li tra Pontedera e Montopoli: nel mirino la polemica su Meloni 'ciociara'

Cronaca Pontedera
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Il secondo messaggio fa riferimento alla polemica nata in Consiglio comunale a Pontedera dopo che il consigliere Pd avrebbe definito 'ciociara' Giorgia Meloni

"Razzisti verso l'Italia, democratici con gli stranieri" e "Onore alle donne ciociare e a quelle d'Italia". Sono queste le frasi riportate su due striscioni comparsi nella notte tra domenica e lunedì lungo la Fi-Pi-Li, su un cavalcavia nel tratto compreso tra Pontedera e Montopoli, visibili rispettivamente in direzione Pisa e Firenze. A segnalarne la presenza è stato un cittadino, che li ha fotografati.

Il secondo striscione, "Onore alle donne ciociare e a quelle d'Italia", fa riferimento alla polemica nata la scorsa settimana durante il consiglio comunale di Pontedera, quando il consigliere del Pd Floriano Della Bella avrebbe apostrofato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, definendola 'ciociara'. In un successivo messaggio di scuse, il consigliere aveva spiegato che la parola che intendeva usare era 'caciarona'. Dopo l'episodio, Meloni ha denunciato il fatto sulla propria pagina istituzionale. Alla vicenda sono seguiti numerosi commenti da parte del mondo politico.

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