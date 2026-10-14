Al Teatro Verdi di Santa Croce torna la rassegna "Stasera pago io!"

Si rinnova l’appuntamento con 'Stasera pago io!', la storica rassegna teatrale dedicata alle famiglie che propone un modo unico e originale di vivere lo spettacolo dal vivo. Inserito nella nuova stagione del Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno, il progetto conferma la sua apprezzata formula: gli unici spettatori paganti sono i bambini (biglietto a 5 euro), mentre gli adulti accompagnatori entrano gratuitamente esibendo un 'fantassegno' (denaro virtuale che non comporta alcuna spesa reale).

Promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro insieme al Comune di Santa Croce sull’Arno, la rassegna, giunta alla diciassettesima edizione, valorizza la creatività e la partecipazione dei più piccoli. Per permettere ai bambini di "pagare" l'ingresso ai propri accompagnatori, sono previsti diversi canali per conquistare i fantassegni: nelle classi scolastiche che aderiscono all'iniziativa, portando un disegno direttamente alla cassa del teatro o partecipando agli speciali momenti di animazione nei negozi Coop.

I quattro appuntamenti della rassegna si terranno il venerdì sera alle ore 21 presso il Teatro Verdi: si comincia venerdì 30 ottobre con 'La Bella Addormentata'. La versione della fiaba classica è rielaborata da Giallo Mare Minimal Teatro attingendo da Basile, Perrault e Grimm. Tra recitazione, videoscenografie digitali e sand art dal vivo, il finale aperto affida al giovane pubblico il compito di proteggere la principessa. Età consigliata: dai 6 anni.

Venerdì 6 novembre sarà la volta di 'Cenerentola, una scarpetta per tre' di Matuta Teatro. Una farsa comica e ritmata ispirata alla Commedia dell'Arte. Tre attrici interpretano doppi ruoli tra costumi spettacolari, dando vita alla vicenda di Cenerentola, della matrigna, delle sorellastre e di una fata del tutto smemorata. Età consigliata: dai 4 anni.

Venerdì 13 novembre toccherà a 'Giacomo Sparviero, il destino di un pirata' produzione Fratelli Taglia. La storia dello scalcagnato mozzo Sparviero che sogna di diventare capitano. Attraverso una mappa misteriosa e le prove lanciate dal più temibile dei pirati, il pubblico viene guidato in un viaggio tra magia e arti circensi. Età consigliata: 4–10 anni.

Gran finale venerdì 20 novembre con un’altra bella produzione di Giallo Mare 'Cappuccetto e la nonna' regia di Vania Pucci e Lucio Diana. La celebre fiaba rivista dalla prospettiva della nonna, trasformata in una vispa 'wondernonna' pronta a insegnare alla nipote come smascherare e affrontare il lupo, con scenografie create dal vivo tramite lavagna luminosa. Età consigliata: 3–8 anni.

Per conquistare i 'Fantassegni' sono stati organizzati 7 appuntamenti di animazione distribuiti nei supermercati Coop di Empoli, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Maria a Monte e Fucecchio. Ecco gli appuntamenti di sabato 17 ottobre: la mattina dalle 10 alle 12.30 alla Coop di Santa Croce sull’Arno, dalle 10 alle 12.30 alla Coop di Castelfranco di Sotto. Nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 alla Coop Ponticelli a Santa Maria a Monte; dalle 15.30 alle 18.30 alla Coop di Fucecchio.

Sabato 24 ottobre animazioni dalle 10 alle 12.30 alla Coop di San Miniato e dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Coop di Empoli. Sabato 7 novembre ultima animazione dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Coop di Empoli.

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare. Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo dalle 16.30 alle 19 si terrà la prevendita in teatro. Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it via P.Veronese 10, Empoli; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Ufficio Stampa - Giallomare

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