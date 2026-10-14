Timenet presenta 'Timenet One', il nuovo modello per coordinare competenze e tecnologie nei progetti ICT complessi

Timenet, società che offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale, presenta Timenet One, il nuovo modello di servizio che consente di progettare e coordinare interventi ICT complessi attraverso un unico referente tecnico e progettuale.

Con questa iniziativa Timenet evolve il proprio ruolo nel mercato B2B, mettendo a sistema il patrimonio di competenze costruito in trent'anni di attività per supportare i Partner Tecnologici nella realizzazione di progetti che richiedono competenze multidisciplinari, dalla progettazione delle reti alla cybersecurity fino alle infrastrutture WiFi enterprise.

In un contesto in cui le imprese devono affrontare esigenze sempre più articolate - dalla conformità alla direttiva NIS2 alla gestione di reti multisede, fino alla crescente domanda di infrastrutture digitali affidabili e sicure, Timenet mette a disposizione anche servizi IaaS (Infrastructure as a Service), per realizzare datacenter e infrastrutture cloud su misura delle esigenze aziendali.

Timenet one nasce per offrire un modello organizzativo capace di coordinare professionalità diverse sotto un'unica responsabilità progettuale.

Tra gli ambiti di intervento rientra la cybersecurity, con percorsi rivolti alle aziende che desiderano valutare il proprio livello di esposizione ai rischi informatici e individuare gli interventi necessari a rafforzare la sicurezza. L'offerta comprende il vulnerability assessment, un'analisi sistematica di reti, sistemi e applicazioni finalizzata a individuare vulnerabilità e configurazioni deboli, e il penetration test, una simulazione controllata di attacco volta a verificare se e in che modo eventuali vulnerabilità possano essere sfruttate.

A queste attività si affianca la gap analysis rispetto ai requisiti della direttiva NIS2, con l'individuazione delle aree da adeguare e la definizione di priorità di intervento.

In prospettiva, Timenet sta inoltre lavorando all'estensione dell'offerta con servizi di Security Operation Center (SOC), orientati al monitoraggio continuativo della sicurezza informatica. Questo sviluppo rappresenta un'evoluzione del percorso di assessment e rafforzamento delle infrastrutture, con l'obiettivo di ampliare progressivamente le soluzioni che possono essere coordinate attraverso Timenet one.

Il modello trova applicazione anche nella progettazione e nel ridisegno delle infrastrutture di rete, nella realizzazione di coperture WiFi enterprise e nel coordinamento di interventi tecnologici in contesti complessi, come aziende multisede, strutture ricettive, centri congressi, poli industriali e realtà della grande distribuzione. In tutti i casi, l'obiettivo è integrare le competenze necessarie e coordinare le attività dei Partner coinvolti attraverso un'unica regia progettuale.

Elemento centrale del progetto è la figura del Chief Technical Architect (CTA), affidata a Claudio Martin, che assume la responsabilità tecnica dell'intero percorso progettuale, dall'assessment iniziale alla definizione dell'architettura fino al coordinamento operativo dei Partner coinvolti. A supportare lo sviluppo dell'iniziativa è inoltre Valerio Sforzini, Business Development Manager di Timenet, con il compito di accompagnare i Partner e i clienti nella definizione delle esigenze progettuali e nell'individuazione delle soluzioni più adeguate.

Secondo i dati dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, il mercato italiano della cybersecurity ha raggiunto i 2,78 miliardi di euro nel 2025, mentre secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale PMI 2025 sempre del Politecnico di Milano, nel Cyber Index PMI oltre la metà delle PMI continua a registrare livelli di maturità digitale insufficienti e una limitata disponibilità di competenze IT interne. In questo scenario cresce la necessità di modelli organizzativi capaci di integrare competenze differenti e garantire un approccio progettuale strutturato. Accanto alla sicurezza informatica, Timenet propone anche soluzioni di videosorveglianza avanzata con integrazione di intelligenza artificiale (AI), attraverso la fornitura di telecamere o l’integrazione con sistemi già presenti presso il cliente, ampliando così le possibilità di monitoraggio degli ambienti.

Marco Ferraro, Direttore Commercilae di Timenet, commenta: "Con Timenet one compiamo un'evoluzione naturale del nostro percorso. In questi trent'anni abbiamo costruito una rete di Partner Tecnologici diffusa su tutto il territorio nazionale e maturato una conoscenza approfondita delle rispettive competenze. Oggi mettiamo questo patrimonio a disposizione del mercato attraverso un modello che consente di affrontare progetti sempre più complessi con un unico coordinamento tecnico e una responsabilità progettuale chiara. Il nostro obiettivo è creare valore sia per i Partner, che possono accedere a nuove opportunità di business, sia per le imprese, che trovano un interlocutore capace di orchestrare competenze diverse per realizzare infrastrutture digitali affidabili, sicure e orientate alla crescita".

Claudio Martin, Chief Technical Architect di Timenet afferma: "Nei progetti ICT complessi, il valore nasce dalla capacità di integrare tecnologie, competenze e professionalità diverse all’interno di un’unica architettura. Con Timenet one coordiniamo ogni fase del progetto, dall’analisi iniziale dell’infrastruttura alla progettazione della soluzione, fino al coordinamento operativo dei partner coinvolti e alla consegna. La visione complessiva dell’architettura e la responsabilità tecnica end-to-end ci consentono di costruire soluzioni coerenti con le esigenze del cliente, garantendo un unico riferimento tecnico lungo tutto il percorso progettuale. Sono orgoglioso di contribuire a un progetto che valorizza l’esperienza di Timenet e apre nuove opportunità di crescita per l’azienda e i suoi partner".

Fonte: Timenet - Ufficio Stampa

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