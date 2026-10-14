Università di Pisa, primi quattro laureati abilitati alla professione di geometra

Si sono laureati sabato 10 ottobre i primi quattro studenti che insieme al titolo accademico, hanno ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laureato. Il traguardo arriva alla conclusione del corso di laurea professionalizzante in Tecniche per le Costruzioni Civili e la Gestione del Territorio dell’Università di Pisa.

I neolaureati e neogeometri abilitati sono Jacopo Aloia, Enea Cardenas, Marco Papanti e Nicholas Rocchiccioli.

Jacopo Aloia, nato a Pisa nel 2002, si è laureato con una tesi dal titolo “La verifica della regolarità urbanistico-edilizia degli immobili: Applicazione ad un caso pratico” in cui analizza i riferimenti giuridici in merito, la metodologia per la verifica della regolarità urbanistica e per la successiva regolarizzazione.

Nato a Cecina (Li) nel 2003, Enea Cardenas si è laureato con una tesi dal titolo “SCAN TO BIM: Dal rilievo alla visualizzazione nel processo di progettazione e restauro”, affrontando il tema della gestione tridimensionale delle geometrie e delle informazioni correlate degli edifici.

Con la tesi “Analisi e metodologie di rilievo integrato per il patrimonio edilizio esistente” Marco Papanti, classe 2003 e residente a Luciana (Fauglia, PI), affronta tutte le fasi e le criticità di un rilievo applicato al caso studio di una capanna celtica in provincia di Modena.

Nicholas Rocchiccioli, classe 2003 e residente a Carrara, ha conseguito il titolo con una tesi sull’impiego delle tecniche di rilievo GNSS nelle diverse fasi di realizzazione di un’opera pubblica. Il caso di studio è il sottopasso ciclopedonale di Viareggio, tuttora in costruzione, che ha seguito durante il tirocinio universitario presso C.E.M.E.S. di Pisa. Al termine del tirocinio, durato circa nove mesi, è stato assunto dall’azienda, dove lavora attualmente.

Lo scorso febbraio il diploma di laurea era stato consegnato ad Attilio Del Soldato, primo laureato del Corso, già abilitato e iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca.

Il Corso di laurea professionalizzante in Tecniche per le Costruzioni Civili e la Gestione del Territorio nasce per rispondere a due esigenze complementari: accompagnare i neodiplomati verso la professione di geometra e offrire ai professionisti già abilitati l’opportunità di aggiornare e consolidare le proprie competenze attraverso una formazione universitaria

Fonte: Università di Pisa

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