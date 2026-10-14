Empoli, i risultati delle votazioni in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito martedì 13 ottobre 2026, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

2 Piano comunale di classificazione acustica - adozione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, AVS, astenuti Buongiorno Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, contrari Empoli del Fare.

3 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare per l’introduzione e l’implementazione di strumenti di contrasto al fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco d’azzardo nel territorio empolese. Il punto è stato approvato all'unanimità.

4 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco in merito all’introduzione di misure per la promozione del congedo parentale paritario. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, astenuti Centrodestra per Empoli, contrari Fratelli d'Italia, Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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