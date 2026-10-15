A Calci va in scena la 41esima Sagra della Castagna

Cultura Calci
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L'evento gastronomico si svolgerà sabato 17 e domenica 18 ottobre. Sarà possibile degustare necci con la ricotta, castagnaccio, castagne arrostite e i tipici “bartalucci”

Torna la Sagra della Castagna di Calci, giunta alla 41esima edizione, grazie all’impegno dell’omonimo comitato e al sostegno dell’amministrazione comunale. Le date da appuntare sul calendario sono sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026. Gli spazi gastronomici saranno allestiti come di consueto a fianco del palazzo comunale, sotto la tensostruttura del Parco Sandro Pertini.

Sarà possibile gustare le frittelle dolci, i necci con la ricotta, il castagnaccio, le castagne arrostite e i tipici “bartalucci” (pasta fritta), serviti soli o farciti con salsiccia o crema di nocciole. Ad allietare e ad arricchire la festa non mancheranno la musica dal vivo, i giochi e le animazioni per grandi e piccini e il mercatino “Creatività”.

Il programma della sagra prevede l’apertura degli stand gastronomici alle 15 del sabato, con la musica dal vivo dei Kicks. Alla sera la tradizionale “cena alla bòna” a menù fisso (pallette o penne ai funghi o al ragù, più la grigliata casereccia) e ancora musica dal vico con Carlo Caputo. Domenica 18 l’apertura degli stand sarà alle 14:30, con spettacoli e animazioni, anche per i più piccoli, e la musica dal vivo dei Kapitolo 3. Entrambe le giornate - sabato dalle 15, domenica dalle 10 - anche il mercatino “Creatività” promosso dal CCN di Calci, che raccoglie l’eredità dello storico mercatino di Artigianato Mestierando organizzato per anni da Bruna Lupetti Battaglini.

“Calci si appresta a vivere una delle sue feste storiche, una due giorni all’insegna della convivialità e della buona tavola con i profumi della tradizione e del territorio. Come ogni anno la Sagra saprà coinvolgere tutta la comunità e sarà pronta ad accogliere un gran numero di visitatori, grazie anche al coinvolgimento del Centro Commerciale Naturale” commenta la sindaca Valentina Ricotta.

Inoltre, sia sabato sia domenica tutti i partecipanti alla sagra avranno la possibilità di visitare anche gli stand di “Io non rischio”, la campagna per la diffusione della cultura della prevenzione e delle buone pratiche di protezione civile. In piazza Garibaldi saranno presenti i volontari dell'Associazione Nazionale VVF Volontari Unità Cinofile K9 Odv, a disposizione per parlare dei rischi naturali e antropici che interessano il territorio e per dare informazioni sulle buone pratiche da adottare per ridurne gli effetti.

Fonte: Comune di Calci

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