A Carrara 19enne arrestato per spaccio, sequestrate 14 dosi di hashish

Un 19enne italiano incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Carrara con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo, i militari lo hanno trovato in possesso di 14 dosi di una sostanza ritenuta verosimilmente hashish, occultate negli indumenti.

L'attenzione dei carabinieri si era concentrata sul giovane nel corso delle attività di pattugliamento, dopo averlo notato in luoghi abitualmente frequentati da assuntori di stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare un bilancino di precisione e altro materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il 19enne è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Massa, che ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il giovane è gravemente indiziato del reato contestato.

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