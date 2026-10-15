A Empoli la mostra di Fulvio Giannini, a 45 anni dalla prima

Dal 17 al 31 ottobre la Galleria Palazzo Leggenda di Empoli (Piazza del Popolo, 17) ospita la mostra dedicata a Fulvio Giannini, pittore, conchigliologo e fotografo. L’inaugurazione si terrà sabato 17 ottobre alle 17.30, con ingresso libero. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Amatori Arti Figurative di Empoli, con il patrocinio del Comune.

Il titolo, “ascoltare ciò che gli occhi dicono...”, riassume il modo di guardare il mondo di Giannini. Lontano dal frastuono e dalle chiacchiere, l’artista si lascia parlare dalle immagini: dipingere, per lui, significa ascoltare il racconto delle forme e dei colori, immaginando la vita che le animava, spesso nascosta dietro porte e finestre.

Il percorso espositivo riflette la varietà delle sue passioni. Accanto ai dipinti, con nature morte e vasi di fiori dai colori intensi, trovano spazio le fotografie in bianco e nero di conchiglie, dalle forme eleganti e scultoree, e una parte della sua collezione di conchiglie, frutto di anni di studio e osservazione.

Si tratta solo della seconda mostra della sua vita, a distanza di quarantacinque anni dalla prima. Giannini ci tiene a precisare di non avere alcuna intenzione di vendere le sue opere. Per lui, spiega, il tempo libero è sempre pieno: stare in ozio non gli riesce, e con la passione non si sente il sacrificio.

Notizie correlate