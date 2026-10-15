A Empoli l'Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana apre le porte al karate

Al Pala Aramini di Empoli, venerdì 9 ottobre, la quinta edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze ha aperto le porte al karate, con una dimostrazione organizzata dall’ASD Karate Empoli. Un modo per far conoscere maggiormente uno sport magari meno diffuso e praticato rispetto ad altri a livello nazionale, ma dalle antiche origini e portatore di valori e significati universali, soprattutto per le nuove generazioni tra le quali il karate si sta espandendo con sempre più giovani interessati alla pratica di questa nobile disciplina.

E proprio tra i più giovani, il karate (dal giapponese “via della mano vuota”, ovvero arte marziale senza uso di armi tradizionali) è in continua espansione come dimostra l’aumento del numero di iscritti, merito anche della grande preparazione a cui gli istruttori sono sottoposti dalla propria federazione.

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Servizio, riprese e montaggio: Andrea Biagioni

Interviste a Laura Mannucci, assessora allo Sport del Comune di Empoli, e Roberto Nesti, presidente e maestro titolare ASD Karate Empoli

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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