Acque Spa, lavori a Gambassi: ecco dove

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Gambassi Terme, il giorno lunedì 19 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Volterrana (nel tratto compreso tra gli incroci con le vie Morandi e Verdi), Verdi, Morandi, Volta, Meucci e Rossini.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
<< Indietro