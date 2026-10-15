Aeroporto di Firenze, Disarma contro la nuova pista

Disarma, Firenze Area Metropolitana condivide e sostiene le battaglie dei Comuni della Piana (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Carmignano, Calenzano, Poggio a Caiano e Provincia di Prato), dell’Università di Firenze, delle Associazioni Ambientaliste e dei Cittadini, contro il progetto della nuova pista dell'aeroporto di Firenze.

Secondo Disarma, la realizzazione della nuova pista comporterebbe gravi conseguenze ambientali e territoriali, tra cui:

- cancellerebbe il Parco Agricolo della Piana che invece dovrebbe essere “Elemento ordinatore di tutte le politiche territoriali” come descritto chiaramente nel PIT della Regione Toscana.

- aumenterebbe il rischio idrogeologico della Piana fiorentina, perché, per realizzare la pista parallela all’Autostrada, dovrebbe essere deviato il Fosso Reale.

- impedirebbe la normale attività del Polo Universitario di Sesto Fiorentino e delle attività di ricerca, didattica e sviluppo di questa importante istituzione pubblica.

- sposterebbe (obliterazione) come compensazione ambientale, il lago di Peretola nell’area destinata al tragitto del Ponte sull’Arno, tra Signa e Lastra a Signa.

- sarebbe la rovina del Parco Fluviale e dell’area del Parco dei Renai con danni ambientali irreversibili, prevedendo un nuovo tragitto del ponte che vi passa attraverso.

- l’aeroporto, con la nuova pista, comporterebbe un consumo di suolo inaccettabile, pari a circa 96 ettari. Con i pericolosi cambiamenti climatici, queste scelte politiche sono in netto contrasto con i principi basilari di sostenibilità ambientale e con le direttive europee.

"Nel 2025 a Sesto Fiorentino è stato firmato, da più di 40 Associazioni e Comitati, il Patto per lo sviluppo e la gestione del Parco Agricolo della Piana (PAP) - scrive Disarma -. La Regione Toscana ha stipulato con il dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze un accordo di ricerca per l’attuazione del progetto di territorio 'Parco agricolo della Piana'. Auspichiamo la realizzazione di questo progetto, considerando anche che tutti i ricorsi al TAR, le manifestazioni di Associazioni Ambientaliste, Comitati e liberi Cittadini contro la nuova pista dell’aeroporto di Firenze, esprimono la volontà di tutelare l’ambiente e il futuro delle prossime generazioni, come scritto nell’art. 9 della nostra Costituzione".

"La Costituzione Italiana non va solo letta, deve essere applicata", conclude Disarma.