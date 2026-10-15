Alia, chiusura temporanea dei contenitori stradali per la manifestazione di domani a Firenze

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione della manifestazione organizzata per domani, venerdì 16 ottobre, a Firenze si procederà alla chiusura temporanea di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo.

La manifestazione, organizzata da Saf e Firenze Antifascista, coinvolgerà le zone di piazza San Marco, via degli Arazzieri, via San Gallo, via dè Gionori, piazza San Lorenzo, piazza Madonna Aldobrandini, via dè Conti, via dè Cerretani, via dè Banchi, piazza Santa Maria Novella, via dei Fossi, piazza Goldoni, ponte alla Carraia, via dè Serragli, via Santa Monaca e piazza del Carmine. In questa area il provvedimento scatterà venerdì dalle ore 08.00 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite la app Aliaestra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali Spa