Sessant'anni dall'alluvione del '66: Pontedera ricorda con un programma di iniziative

Sessant’anni dopo l’alluvione del 4 novembre 1966 Pontedera torna a ripercorrere una delle pagine più significative della propria storia. Il Comune, assieme ad altre realtà del territorio, promuove un programma di iniziative culturali, commemorative e divulgative per ricordare un evento che ha profondamente segnato la città e la sua comunità, restituendone la memoria alle nuove generazioni e rafforzando la consapevolezza del rapporto tra il territorio, i suoi fiumi e la prevenzione del rischio idraulico.

Il calendario propone mostre fotografiche, momenti di commemorazione, passeggiate guidate, visite allo Scolmatore, proiezioni e attività artistiche rivolte anche a bambini e famiglie. Un percorso che intende tenere insieme il ricordo di quanto accaduto, la ricostruzione storica e una riflessione sull’importanza della conoscenza e della prevenzione.

Il programma delle iniziative

Ultima decade di ottobre – 10 novembre: la mostra all’ospedale Lotti

Nell’atrio dell’ospedale Lotti sarà allestita la mostra fotografica “L’acqua in corsia. L’alluvione del ’66 all’Ospedale Lotti”, dedicata agli effetti dell’alluvione sulla struttura ospedaliera e sulla sua attività. L’esposizione è curata da Fondazione per la Cultura Pontedera, Tagete Edizioni, Circolo Lotti Valdera e Azienda USL Toscana Nord-Ovest. La mostra resterà visitabile fino al 10 novembre.

4 novembre: il ricordo nei luoghi della memoria

La giornata del 4 novembre sarà il momento centrale delle iniziative, con appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori dal centro cittadino fino alla località La Montagnola, dove il fiume Era ruppe l’argine durante l’alluvione.

Ore 12.30 – La Montagnola: inaugurazione della stele commemorativa

Nel punto in cui il fiume Era ruppe l’argine sarà inaugurata una stele commemorativa donata dal Rotary Club Pontedera. Un segno concreto per ricordare il luogo in cui l’acqua cambiò il corso della vita cittadina e mantenere viva la memoria di quanto accaduto.

Ore 15.30 – “L’Arno arrivò fin qui”: passeggiata storica

Dal centro cittadino a La Montagnola si svolgerà la passeggiata guidata da Michele Quirici, un itinerario per ripercorrere i luoghi e le vicende legati all’alluvione del 1966 e ricostruire il rapporto tra Pontedera e il suo sistema fluviale. La partecipazione è prevista su prenotazione, con un massimo di 50 persone.

Ore 16.30 – La Montagnola: “Quando il fiume cambiò strada”

A cura dell’associazione Junco, prenderà il via una performance interattiva e site-specific dedicata a bambini e famiglie. Il percorso performativo partirà dal punto di rottura dell’argine del fiume Era e proseguirà fino a Villa Crastan, invitando i partecipanti a riscoprire in modo creativo il legame tra l’acqua e la città. L’esperienza si concluderà con un’installazione artistica interattiva in via della Stazione Vecchia. L’iniziativa è a ingresso libero.

Ore 17 – Villa Crastan: “Una goccia, due fiumi, una città”

Sempre a cura dell’associazione Junco, andrà in scena lo spettacolo di e con Silvia Bruni, Luigi Petrolini e Daniele Tamberi, pensato per avvicinare bambini e famiglie alla memoria dell’alluvione attraverso il linguaggio del teatro e della narrazione. Una storia che parte dal 4 novembre 1966 per raccontare una città, i suoi fiumi e le persone che la abitano. Un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di un evento collettivo e il valore delle storie che contribuiscono a costruire l’identità di una comunità. L’evento è su prenotazione, con posti limitati.

Ore 17.30 – Biblioteca comunale Giovanni Gronchi: inaugurazione della mostra fotografica

La Biblioteca comunale Giovanni Gronchi ospiterà l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata all’alluvione, per offrire al pubblico un ulteriore percorso di approfondimento attraverso le immagini e la documentazione storica.

Ore 18 – Biblioteca comunale Giovanni Gronchi: incontro e proiezione

La giornata proseguirà con la proiezione del video “4 novembre 1966, l’Era correva nel corso di Pontedera”, realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario dell’alluvione. Il filmato è stato realizzato in collaborazione con ValderaVideo. La ripresa e il montaggio sono di Lorenza Pucci, la fotografia di Marco Del Vita, il suono di Carla Capannini. La ricerca storica e fotografica e le interviste sono a cura di Michele Quirici. La proiezione sarà un’occasione per tornare sulle testimonianze e sulle immagini di una giornata che ha lasciato un segno profondo nella storia della città.

7 novembre: Protezione Civile su Corso Matteotti e visite guidate allo Scolmatore

Nel corso della giornata i mezzi della Protezione civile saranno presenti lungo il corso centrale cittadino e sono previsti due turni di visita guidata allo Scolmatore (alle ore 15 e 16,30), ciascuno con un massimo di 50 partecipanti. L’iniziativa consentirà di approfondire la funzione dell’infrastruttura nel sistema di gestione del rischio idraulico e il suo ruolo nella sicurezza del territorio.

21 novembre: passeggiata per conoscere il territorio

Il programma proseguirà con un nuovo appuntamenti dedicato alla conoscenza dei luoghi. Alle ore 15.30 “L’Arno arrivò fin qui". Seconda passeggiata dal centro cittadino a La Montagnola, guidata da Michele Quirici, per ripercorrere i luoghi della memoria dell’alluvione e approfondire le vicende che hanno coinvolto Pontedera nel novembre del 1966. Anche in questo caso la partecipazione è prevista su prenotazione, con un massimo di 50 persone.

Informazioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni alle iniziative è possibile contattare i numeri: 0587 981870 – 331 1542017

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa