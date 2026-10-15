Da Altopascio a Bruxelles, Iacopo Maria Monti tra gli studenti invitati al Parlamento Europeo

In questi giorni, a Bruxelles, al Parlamento europeo, circa 250 giovani di Unione Europea e Regno Unito, attivi in università, associazioni e comunità locali, partecipano, su invito personale della stessa Unione Europea, alla Together.eu Leadership Academy.

L'obiettivo dell’iniziativa è farli incontrare tra loro e con gli eurodeputati, e mettere a confronto idee ed esperienze in vista delle elezioni europee del 2029.

Tra i selezionati c'è l’altopascese Iacopo Maria Monti, diciotto anni, studente della V SA del liceo Vallisneri di Lucca, non nuovo alla partecipazione a tali progetti europei.

Lo studente altopascese ha avuto esperienze importanti, come la partecipazione a New York a un evento dell’Onu e poi a Dubai per un’altra iniziativa internazionale che coinvolgeva studenti selezionati da tutto il mondo.

In questo nuovo impegno europeo, Iacopo Maria Monti prenderà parte a sessioni con gli eurodeputati su temi del lavoro del Parlamento: impegno comunitario, comunicazione, sviluppo digitale e per la trasformazione di idee in azioni sul territorio.

Dopo gli impegni internazionali, per Iacopo Maria Monti sono arrivati, qualche mese fa, anche riscontri dal Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, che ha approvato una sua importante proposta di legge che si lega al sempre più crescente fenomeno del disagio giovanile, che ha nel bullismo e nelle baby gang due derive che stanno preoccupando l’opinione pubblica.

Together.eu è la piattaforma e rete di partner del Parlamento Europeo, gestita dalla sua Direzione Generale per la Comunicazione. Riunisce organizzazioni e giovani attivi sul territorio che promuovono la partecipazione democratica europea.

Fonte: Ufficio Stampa

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