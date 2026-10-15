Bando affitto 2026 Pistoia, domande aperte da venerdì 16 ottobre

Da domani, venerdì 16 ottobre, fino a sabato 14 novembre, è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo economico del Comune di Pistoia a integrazione del canone di locazione per il 2026.

Per accedere al beneficio occorre essere residenti nel Comune di Pistoia nell’alloggio per il quale si richiede il contributo e avere un regolare contratto di locazione. Inoltre, sono previsti limiti economici: il valore Isee ordinario non deve superare 16.500 euro e quello Isee deve essere pari o inferiore a 32.724,49 euro.

Tra le novità di quest’anno, in base alla delibera della giunta regionale toscana n. 154 del 16 febbraio 2026, la domanda può essere presentata esclusivamente dall’intestatario o da uno dei cointestatari del contratto di locazione.

Tutti i requisiti e le condizioni di partecipazione sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune (www.comune.pistoia.it).

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti pubblici per l’abitazione riferiti allo stesso periodo. Questi benefici devono comunque essere dichiarati nella domanda, compreso il contributo per il sostegno abitativo destinato a genitori separati o divorziati, previsto dal bando 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere compilata esclusivamente online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune, selezionando Siti tematici -Sportello Telematico - Servizi per l’abitare - Chiedere il contributo per il sostegno all’Affitto.

Per accedere è necessario utilizzare le proprie credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) oppure la tessera sanitaria abilitata come Carta nazionale dei servizi (Ts-Cns).

Non saranno accettate domande cartacee, inviate tramite Pec o posta elettronica.

Dove ricevere assistenza

Chi è in grado di compilare autonomamente la domanda, ma non dispone di un computer o degli strumenti necessari, può utilizzare gratuitamente una postazione dotata di smart card alla Biblioteca San Giorgio, prenotando al numero 0573 371600.

Per le persone che hanno bisogno di assistenza nella compilazione è disponibile il servizio di Facilitazione Digitale, in via del Can Bianco 33, contattabile al numero 0573 505243 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. In alternativa è possibile rivolgersi alla Bottega della Salute, in via G. Gentile 40, telefono 0573 1599023, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, esclusi i giorni festivi.

Per informazioni sulla procedura online è attivo anche uno sportello telefonico al numero 338 4703660, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, esclusi i giorni festivi.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il servizio Politiche di Inclusione Sociale del Comune al numero 0573 371400.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pistoia

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