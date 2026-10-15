Bosco in Festa a Turbone, come cambia la viabilità

Negli anni Bosco in Festa ha rafforzato la propria caratterizzazione ambientale, diventando un’occasione per parlare di tutela dei corsi d’acqua, gestione dei rifiuti, salvaguardia dei boschi e prevenzione dei rischi. Temi che coinvolgono direttamente le politiche comunali e sui quali è fondamentale promuovere la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Per questo l’Amministrazione comunale, oltre a concedere il patrocinio, ha scelto di sostenere la manifestazione, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre nella frazione di Turbone.

Il programma si sviluppa lungo tre principali filoni dedicati all’ambiente:

Corsi d’acqua e risorse idriche. Laboratori sulla tutela dell’acqua, attività per conoscere il rischio idrogeologico attraverso le costruzioni, giochi legati alla pesca sportiva e l’iniziativa “Piccoli esploratori della Pesa”.

Riciclo ed economia circolare. Giochi e attività per riflettere sul riuso e sulla gestione dei rifiuti, tra cui il “Museo dei rifiuti ritrovati”, a cura degli Acchiapparifiuti della Proloco.

Paesaggio, ambiente e boschi. Iniziative sulla prevenzione degli incendi, presentazione della Rete delle Quattro Valli a cura del CAI sezione di Scandicci, trekking alla scoperta dei percorsi domenica mattina e un parco tematico dedicato agli animali, realizzato dall’associazione Vivascienza.

Il programma mette in rete competenze ed esperienze diverse: dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno a Plures, dalle associazioni Plastic Free e Proloco, a Vivascienza e al Club Alpino Italiano sezione di Scandicci. Una collaborazione che permette di affrontare i temi ambientali attraverso attività divulgative, esperienze pratiche e iniziative di conoscenza del territorio.

Tra gli appuntamenti in programma, domenica alle ore 16 è previsto l’incontro «Clima estremo, città vulnerabili. Strumenti digitali e approcci integrati per comprendere e valutare il rischio idraulico e idrogeologico in ambito urbano».

La conferenza, con la partecipazione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e gli interventi di esperti del settore, sarà moderata da Lorenzo Nesi, assessore alle politiche ambientali, di mitigazione e adattamento climatico.

La collaborazione con il CAI sezione di Scandicci, associazione appena ammessa al Contratto di Fiume di cui è il 63° firmatari, si inserisce in un percorso che il Comune porta avanti da alcuni anni per valorizzare le aree naturalistiche attraverso la realizzazione di sentieri trekking tra cui l’anello delle quattro valli (composto dai sentieri CAI 476, 476A, 476B, 477, 477B, 477C, 477D) che tocca le valli di Arno, Pesa, Turbone e Virginio.

Il trekking proposto durante la manifestazione sarà quindi anche un’occasione per conoscere direttamente questi itinerari.

«L’attenzione alle risorse naturali, agli ecosistemi fluviali, al paesaggio, alla crisi climatica e alle tradizioni agricolo-forestali contraddistingue questa longeva manifestazione autunnale, con approccio non solo scientifico, ma anche ludico, ricreativo ed enogastronomiche. Su questo Bosco in Festa offre grandi opportunità, grazie a un programma che unisce divulgazione, gioco ed esperienze sul campo. Ringrazio il Circolo Moreno Gracci e tutti gli altri soggetti che si stanno impegnando in questa manifestazione che abbiamo deciso di sostenere con convinzione.», afferma Lorenzo Nesi, assessore alle politiche ambientali, di mitigazione e adattamento climatico.

Cambiamenti di viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità e divieti di transito.

Durante le chiusure al traffico è comunque sempre consentito l’accesso ai residenti di via del Turbone, via della Pesa, località Graziani e Turbone, i residenti di via Poggio alle Donne fino all’incrocio con via Landini,

Domenica pomeriggio dalle 14.30 è previsto un servizio navetta che collega

Via Turbone

Divieto di sosta: dal 15 ottobre alle ore 8.00 al 21 ottobre alle ore 24.00, su entrambi i lati di via Turbone, compreso il parcheggio davanti al circolo, a partire dal civico 1.

Chiusura al traffico: sabato 17 ottobre, dalle 15.00 alle 21.00, e domenica 18 ottobre, dalle 8.00 alle 19.00, escluso gli espositori.

Via della Pesa – domenica 18 ottobre

Chiusura al traffico dalle 8.45 alle 9.15: nel tratto tra via del Bosco e via della Cerreta. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione.

Chiusura al traffico dalle 14.30 alle 19.00: nel tratto tra la Strada Statale 67 e via della Pesa, all’altezza di via della Cerreta. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione nel tratto da via Landini fino al civico 1 di via Turbone.

I residenti sono esclusi dal divieto di transito.

Domenica pomeriggio dalle dalle 14.30 alle 19.30 è attivo il servizio navetta per collegare la manifestazione ai parcheggi del palazzetto dello sport e al centro cittadino; con partenza dal palazzetto e sosta davanti al palazzo comunale.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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