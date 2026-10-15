A Castelfiorentino torna 'L'Angolo del Tempo': oltre 60 espositori tra vintage, antiquariato e artigianato

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Dopo il successo della prima edizione, 'L'Angolo del Tempo' torna a Castelfiorentino domenica 1 novembre, in piazza Gramsci, con una nuova giornata dedicata all'artigianato, all'antiquariato, al vintage e al collezionismo. Il mercato sarà aperto al pubblico ininterrottamente dalle ore 9 alle 18, con ingresso libero.

Saranno oltre sessanta gli operatori provenienti da diverse zone della Toscana, pronti ad animare la piazza con le loro bancarelle ricche di oggetti curiosi, pezzi d’epoca e tante idee originali per gli appassionati e per chi è alla ricerca di un regalo particolare. In esposizione mobili, soprammobili, libri, giornali e riviste, oggetti da collezione, monete, francobolli, abiti e calzature usati di pregio, accessori per la casa e l’abbigliamento, bigiotteria e artigianato di qualità.

L'iniziativa rappresenta il secondo appuntamento di un progetto più ampio, che prevede il ritorno del mercato ogni prima domenica del mese. Un'occasione non soltanto per acquistare e curiosare tra oggetti dal fascino senza tempo, ma anche per incontrarsi, condividere ricordi e riscoprire storie legate a pezzi che raccontano epoche e momenti di vita vissuta.

Spazio anche ai bambini e alle famiglie, con un programma di animazione previsto a partire dalle ore 15 nel centro di piazza Gramsci. In calendario truccabimbi, bolle giganti, personaggi in costume ispirati alle fiabe e alla fantasia e un suggestivo spettacolo di danza aerea affidato a Ylenia Carnevali.

A rendere ancora più speciale la giornata, a tutti i bambini sarà regalato un biglietto omaggio per visitare il Parco di Pinocchio e il Giardino di Villa Garzoni a Collodi.

Per accogliere i visitatori attesi da tutta la regione, anche la ristorazione locale potenzierà la propria offerta, proponendo piatti tipici della tradizione e buon vino.

La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino. Per informazioni è possibile contattare il numero 0572 1913547.

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