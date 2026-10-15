'Certaldo en plein air', domenica gli acquerellisti dipingono in paese

Domenica 18 ottobre Certaldo Alta si trasformerà in un atelier a cielo aperto con 'Certaldo en plein air', la giornata dedicata all'acquerello che vedrà gli artisti dipingere dal vivo tra vicoli e piazze.

L'iniziativa, ideata dall'architetto Massimo Tosi e promossa dall'Amministrazione comunale attraverso l'assessorato alla Cultura, sarà un'occasione per valorizzare il patrimonio storico e artistico di Certaldo attraverso la sensibilità e la creatività degli acquerellisti.

La giornata si concluderà alle 17.30 a Palazzo Pretorio con la premiazione delle tre opere migliori. La giuria sarà composta dall'architetto Massimo Tosi, dall'esperto d'arte Andrea Meini e dall'assessora alla Cultura Claudia Centi.

La giornata si svolge con la collaborazione del Lions Club Certaldo Boccaccio, che metterà a disposizione i premi per le prime tre opere classificate. La collaborazione si inserisce nel solco dell'impegno dell'associazione per la promozione della cultura e delle arti, in continuità con un'analoga iniziativa promossa dal presidente Roberto Bandinelli.

Un ringraziamento va inoltre a Terre di Val d'Elsa per la collaborazione e il supporto che sarà offerto agli artisti partecipanti.

Fonte: Comune di Certaldo

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