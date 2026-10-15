A Empoli un incontro con Elena Basile su pace, diplomazia e scenari internazionali

Venerdì 16 ottobre, alle ore 18, presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, l'associazione Empoli per la Pace promuove un incontro pubblico con Elena Basile, già diplomatica e autrice del libro 'Approdo per noi naufraghi. Come costruire la pace'.

"In un tempo segnato dalle guerre, dal riarmo e da tensioni internazionali sempre più profonde, parlare di pace significa non soltanto denunciare i conflitti e le loro conseguenze, ma anche interrogarsi sulle strade possibili per superarli, sul ruolo della diplomazia e sulla necessità di restituire centralità al dialogo e al diritto internazionale - dichiara Empoli per la Pace -. È da queste domande che prende le mosse l’incontro organizzato da Empoli per la Pace con Elena Basile, che presenterà il suo ultimo libro, Approdo per noi naufraghi. Come costruire la pace, pubblicato da Paper First nel 2025".

Diplomatica dal 1985, Basile ha prestato servizio in Madagascar, Canada, Ungheria e Portogallo, ricoprendo importanti incarichi presso il Ministero degli Affari Esteri. È autrice di numerose pubblicazioni, tra cui L’Occidente e il nemico permanente e i romanzi Un insolito trio e Frammenti di Bruxelles.

Non è la prima volta che Elena Basile incontra il pubblico empolese su invito di Empoli per la Pace. Il suo ritorno rappresenta un’ulteriore occasione per approfondire una riflessione che l’associazione porta avanti da tempo: la pace non può essere considerata una semplice aspirazione, ma deve tornare a essere un obiettivo concreto dell’azione politica e delle relazioni internazionali.

"L’incontro sarà un’occasione di confronto sulle responsabilità della comunità internazionale, sulle alternative alla logica della contrapposizione militare e sulle possibilità di costruire una prospettiva di convivenza e sicurezza condivisa - spiegano gli organizzatori -. L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 18, presso le Pubbliche Assistenze Riunite, in via XX Settembre 17 a Empoli".

Notizie correlate