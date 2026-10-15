Empoli, lavori alla rotatoria di viale Petrarca: modifiche alla viabilità

I lavori per la realizzazione della Rotatoria di viale Petrarca, all'incrocio con via Carrucci e via Cimarosa, nei pressi del ponte di Pontorme, stanno procedendo spediti e si concluderanno entro l’inverno 2026.

Il prossimo step riguarda l’intervento di fresatura della pavimentazione attuale, ripristinare il sottofondo ove necessario e realizzare il nuovo tappeto d'usura. Pertanto l’ordinanza vigente – in vigore fino al 16 ottobre - è stata prorogata a partire dal 17 al 31 ottobre 2026.

I lavori si svolgeranno su tre notti a partire da quella di mercoledì 21 su giovedì 22 ottobre, in orario dalle 21 alle 4, proprio per arrecare meno disagi possibili e l’ordinanza vigente già prevedeva la gestione della viabilità per questo tipo di lavorazione.

Un intervento da 170mila euro, di cui 60mila giungono con un finanziamento della Regione Toscana e il resto da risorse proprie del Comune.

VIABILITÀ – I provvedimenti riguardano viale Francesco Petrarca SS67: in base allo stato di avanzamento dei lavori e all'area di cantiere di volta in volta necessaria, verrà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, lungo viale Francesco Petrarca. Nello specifico, le lavorazioni in notturna già indicate.

Mentre in via Jacopo Carrucci e via Domenico Cimarosa (limitatamente alle effettive esigenze operative e a salvaguardia della sicurezza) sarà istituito il divieto di transito, da attuarsi in via flessibile e dinamica esclusivamente per le fasi lavorative che lo rendano strettamente necessario.

Durante i periodi di effettiva chiusura stradale, la ditta esecutrice dovrà in ogni caso garantire, compatibilmente con l'andamento delle lavorazioni e in condizioni di totale sicurezza, l'accesso e l'uscita ai veicoli dei residenti e ai proprietari/fruitori di passi carrabili e autorimesse situati all'interno dei tratti stradali interessati.

Le disposizioni in vigore non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate