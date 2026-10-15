Falsi testimoni per scagionare amici dopo due incidenti: cinque denunciati

Avrebbero fornito false testimonianze per aiutare un amico a evitare responsabilità in due incidenti stradali. Per questo cinque persone sono state denunciate a Firenze per calunnia e favoreggiamento personale, dopo gli accertamenti della polizia municipale su due distinti sinistri.

Il primo episodio risale alla fine di luglio, quando gli agenti sono intervenuti in via Masaccio, nei pressi dell'incrocio con viale Don Minzoni, per un incidente tra due motociclisti. I conducenti, entrambi ricoverati in ospedale, sono stati sottoposti agli accertamenti per verificare l'eventuale guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Gli esami hanno rilevato che uno dei due aveva un tasso alcolemico lievemente superiore al limite consentito.

L'uomo ha negato ogni responsabilità, sostenendo che fosse stato l'altro motociclista a compiere una manovra vietata e a provocare lo scontro. A sostegno della propria versione ha indicato due persone che, secondo il suo racconto, avrebbero assistito all'incidente. Le immagini delle telecamere, tuttavia, non hanno confermato la sua ricostruzione.

I due presunti testimoni hanno poi ammesso di aver voluto aiutare l'amico a ottenere il risarcimento, attribuendo ingiustamente la responsabilità all'altro conducente. Per entrambi è scattata la denuncia.

Un secondo episodio si è verificato circa venti giorni fa nella zona di Firenze Sud, lungo la rampa discendente del viadotto Marco Polo in direzione di viale Europa. Nell'incidente erano rimaste coinvolte due auto, con entrambi i conducenti feriti.

Dai rilievi della polizia municipale era emerso che uno dei veicoli aveva invaso la corsia opposta, urtando l'altra vettura. Il conducente coinvolto, raggiunto in ospedale, ha però fornito una versione diversa, indicando anche un testimone che avrebbe assistito allo scontro.

L'uomo contattato dagli agenti ha confermato il racconto, ma i successivi controlli hanno permesso di accertare che non si trovava sul luogo dell'incidente e che conosceva bene il conducente. Anche per questo episodio sono scattate le denunce.

Le vicende sono state rese note dal Comune di Firenze.