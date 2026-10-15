Festa per la Madonna di Piazza, torna Fucecchio Alta in Festa

Domenica 18 ottobre 2026 appuntamento con le celebrazioni per la Madonna di Piazza, che vedrà il ritorno di Fucecchio alta in festa, l'evento che animerà piazza Vittorio Veneto con la 17ª Sagra del Ciaccino e tante iniziative dedicate a grandi e piccoli. Ad aprire la mattinata sarà la santa messa celebrata in Collegiata mentre si è il programma svolgerà lungo tutta la giornata e proporrà laboratori e animazione per bambini, lo spettacolo umoristico “L'uomo ingessato” e diverse occasioni per vivere il centro storico. Già dalle 10 sarà possibile visitare il mercatino di arte e mestieri, mentre alle 15.15 partirà una passeggiata nella natura da Ponte a Cappiano fino a Fucecchio, lungo la via Francigena, che si concluderà con una visita guidata gratuita al Museo Civico e Diocesano.

Spazio anche alla cultura con “Biblioteca in piazza”, iniziativa a cura della Biblioteca comunale Indro Montanelli, e con l'apertura gratuita del museo. Non mancheranno la degustazione di birre locali e, nella Collegiata, la realizzazione di un piccolo quadro di infiorata.

Una giornata all'insegna della tradizione, della convivialità e della valorizzazione del centro storico, organizzata da Pro Loco Fucecchio con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Regione Toscana.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco Fucecchio al numero 0571 242717 o consultare il sito www.prolocofucecchio.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa