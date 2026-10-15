A Firenze presidio sotto la Regione contro i progetti fotovoltaici di società israeliane

Venerdì 16 alle ore 11 a Firenze, le realtà toscane a sostegno della Palestina hanno organizzato un presidio sotto il palazzo della Regione, in via Cavour, contro "la svendita dei nostri territori al colonialismo sionista".

In una nota, i firmatari chiedono "rispetto per la popolazione locale e i territori" e sollecitano la Regione Toscana a interrompere i rapporti con Israele e a bloccare i progetti fotovoltaici e agrivoltaici riconducibili a Shikun & Binui e ad altre società israeliane ritenute coinvolte nelle violazioni dei diritti del popolo palestinese. I promotori chiedono inoltre che agli impegni dichiarati dalla Regione a sostegno della Palestina seguano "azioni concrete", nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

Il comunicato integrale:

"Il genocidio a Gaza e le violazioni israeliane dei diritti umani e del diritto internazionale sono resi possibili dal sostegno che il sistema politico-economico occidentale, e non solo, garantisce a Israele.

La mancanza di azioni concrete per interrompere questo ciclo di impunità è inaccettabile e ingiustificabile.

Il diritto internazionale impone non solo agli Stati, ma anche agli enti territoriali di NON SUPPORTARE in alcun modo questi crimini.

Bloccare gli impianti foto o agrivoltaici della Shikun & Binui e di altre società israeliane direttamente responsabili di crimini nei Territori Palestinesi Occupati è un obbligo legale, oltre che una dimostrazione di coerenza con le dichiarazioni e gli impegni presi dalla Regione Toscana di voler sostenere i diritti del popolo palestinese.

La transizione ecologica deve essere anche etica e rispettosa dei diritti fondamentali delle persone.

Chiediamo l'interruzione di ogni rapporto con Israele. È assurdo che debbano essere i/le cittadini/e ad esigere dalla Regione il rispetto dei diritti umani, inserito nello Statuto della Regione Toscana.

Chiediamo rispetto per la popolazione locale ed i territori. Le richieste legittime dei/lle cittadini/e non vanno ignorate: basta decisioni alle loro spalle, basta dichiarazioni di comodo a cui non seguono mai i fatti.

Venerdì 16 a Firenze ore 11 presidio sotto la regione in via Cavour contro la svendita dei nostri territori al colonialismo sionista"

PRIMI FIRMATARI

Firenze per la Palestina

Coordinamento Valdera per la Palestina

Coordinamento per la pace di Grosseto

Collettivo Diritti in Palestina - Ribolla

CSA Intifada - Empoli

Global Sumud Flotilla Toscana

Pisa per la Palestina

Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università - Toscana

Pitigliano per la Palestina

Flotilla di terra Livorno

BDS Firenze e dintorni

Digiuno Gaza - Toscana

Coordinamento Versilia per la Palestina

Ass. Livorno Palestina

Coordinamento Empoli per la Palestina

Comitato Palestina - Siena

Sanitari per Gaza - Toscana

Freedom Flotilla Viareggio

La Scuola per la Palestina - Toscana

Laboratorio per la Pace - Orbetello

La Sinistra di Collesalvetti

Forum per la Pace Versilia

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