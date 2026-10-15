Generosa donazione dell’Inter Club Siena per i piccoli pazienti della Pediatria

Grande solidarietà per i piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese grazie all'iniziativa benefica promossa dall’Inter Club Siena, insieme alla Contrada della Torre e al Vico Alto. Lo scorso 3 ottobre si è tenuto un triangolare di calcio al campo del Petriccio in memoria di Michele Bruni, al termine del quale si è tenuta una cena nella Contrada della Torre accompagnata da una raccolta fondi, a favore dell’associazione "Insieme per i bambini", da anni attiva all’interno del reparto di Pediatria dell’Aou Senese. La generosa donazione di 2.600 euro servirà a sostenere le attività dell'associazione e i progetti dedicati all'assistenza e all'accoglienza dei piccoli ricoverati e delle loro famiglie.

Ad accogliere la delegazione dell’Inter Club Siena, coordinata dal presidente Andrea Bruni, erano presenti Salvatore Grosso, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini e della Pediatria, Caterina Caliani, coordinatrice infermieristica, il personale del reparto e in rappresentanza della direzione aziendale la dottoressa Claudia Basagni.

Fonte: Aou Siena