I lungarni pisani diventano un mercato a cielo aperto

Sarà una domenica all'insegna dello shopping e degli acquisti all'aria aperta quella che caratterizzerà i lungarni di Pisa con il grande Mercato di qualità organizzato da Fiva ConfCom Pisa e Il Mercato del Forte 2.0. Domenica 18 ottobre dalle 8 alle 19 Lungarno Pacinotti e Lungarno Mediceo si trasformeranno in una grande vetrina a cielo aperto, tra colori, profumi e tante occasioni d'acquisto per la stagione autunnale e invernale.

“Siamo felici di tornare sugli splendidi lungarni in uno scenario magico e suggestivo” – le parole del presidente Fiva Confcom Pisa, Franco Palermo – “Sarà un mercato davvero eccezionale che vedrà protagonisti 70 banchi tra quelli selezionati del Mercato di Pisa di via Paparelli e quelli del Consorzio di Forte dei Marmi, il mercato più famoso d'Italia conosciuto e famoso a livello nazionale: un connubio che porterà sui lungarni i migliori capi e gli accessori di alta qualità”.

“Saranno numerosi gli operatori pronti a proporre una ricca varietà di prodotti: abbigliamento uomo, donna e bambino, capi in cashmere, articoli per la casa, accessori, calzature, tessuti e i profumi irresistibili dei brigidini e croccanti, che da sempre accompagnano il piacere di passeggiare tra le bancarelle. Vi aspettiamo numerosi con i nostri prodotti, per una bellissima giornata immersi in uno degli scenari più belli di Pisa”.

“Un'importante occasione per vivere i nostri magnifici lungarni tra shopping e convivialità e allo stesso tempo una manifestazione che risponde all'obiettivo di organizzare eventi di qualità in grado di qualificare e rendere il centro di Pisa sempre più attrattivo” - afferma il responsabile sindacale di Confcom Pisa Alessio Giovarruscio. - Il mercato è anche un bellissimo momento di aggregazione e socialità, ideale per chi ama vivere la città come un luogo d’incontro: sui lungarni famiglie e visitatori potranno trovare prodotti di qualità e tante straordinarie occasioni di shopping”.

Fonte: Confcommercio Pisa

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