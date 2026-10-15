"I Volti della Pace": a San Miniato si svelano quattro nuove opere per la mostra permanente

La mostra permanente di San Miniato si arricchisce di nuove testimonianze artistiche e spirituali. Venerdì 16 ottobre, alle ore 18:00, la sede di Piazza Buonaparte 15 ospiterà l’evento di presentazione ufficiale di quattro nuove opere d’arte dedicate ad alcune delle più grandi figure simbolo della pace nel mondo.

Le nuove acquisizioni portano la firma di due noti artisti del territorio:

Lorenzo Terreni , autore delle opere dedicate a Don Lorenzo Milani e a Papa Francesco ;

, autore delle opere dedicate a e a ; Paola Bani, con le tele realizzate in omaggio a San Giovanni Paolo II e a Papa Francesco.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Movimento Shalom e i bambini e le famiglie dell’Atelier Shalom, offrendo alla comunità locale e ai visitatori un'occasione speciale di incontro, condivisione e profonda riflessione sui valori del dialogo e dell'armonia tra i popoli.

L'evento è ad ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa