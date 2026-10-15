Oggi ringrazio Giorgia per questa ricetta dal sapore ancora estivo, un piatto ricco di verdura colorata e profumata: il Cestino di verdure.

Si realizza con una base di pasta briseè, questa pasta è alla base della cucina classica francese, si possono realizzare molteplici piatti: torte salate e quiche, idele infatti per le verdure acquose come zucchine, spinaci, carciofi o formaggi freschi grazie alla sua capacità di reggere i ripieni umidi senza bagnarsi troppo. Potete realizzare cestini monoporzioni, fagottini, cornetti salati, vol-au-vent o strudel salati. Sfoglie chiuse parzialmente sui bordi e farcite con verdure o frutta. Per la preparazione di dolci: tartellette, flan parigini, base per crostate con crema pasticcera e frutta fresca, o ricette con mele (come la tarte Tatin). Utilizzata anche per secondi in crosta, per avvolgere e cuocere al forno filetti di carne o pesce.

Se per vari motivi non potete preparare da voi la pasta briseè potete comprarla nei supermercati già pronta.

Il cestino di verdure

Ingredienti

Per la pasta briseè

200 gr di farina di grano tenero tipo 0

100 gr di burro

1 pizzico di sale

50 gr di acqua ghiacciata

Per il ripieno

1 zucchina

1 melanzana

1 peperone rosso

1 peperone giallo

8 pomodori datterini

1 cipolla rossa

Olio extra vergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe q.b.

Parmigiano reggiano grattugiato

1 uovo

Timo q.b.

Preparazione:

iniziate la ricetta della preparazione della pasta brisèe. Inserite in un mixer la farina, il burro freddo a pezzetti e un pizzico di sale. Aggiungete l’acqua ghiacciata e frullate con le lame fino a ottenere un impasto compatto. Trasferite su un piano infarinato e lavoratelo brevemente. Formate una palla, avvolgetela nella pellicola per alimenti e fate riposare in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo preparate il ripieno. Tagliate le verdure per alcuni minuti a fiamma vivace e aggiungete la cipolla verso fine cottura. Trasferite il tutto in una ciotola, fate intiepidire e regolate di sale e pepe. Ungete una tortiera con poco burro, stendete la pasta di uno spessore di 3-4 mm e adagiatela nello stampo, bucherellare il fondo con una forchetta. Spolverate con parmigiano reggiano, distribuite le verdure in modo uniforme, aggiungete ancora parmigiano, richiudete i bordi, spennellate con tuorlo sbattuto. Cuocete in forno ventilato a 180 gradi per 30 minuti. Sfornate e servite decorando con foglioline di timo fresco.

Giorgia

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