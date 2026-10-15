Il ristorante 'Gusto secondo me' mette radici anche a Barberino Val d'Elsa

Lo Chef Aldo Liguoro, alla guida del ristorante 'Gusto secondo me' nel Castello di Fulignano a San Gimignano, che ha deciso di mettere radici anche nel Chianti con un punto ristoro di carne e pesce nel borgo-castello di Barberino Val d’Elsa, ha detto: "Fin da bambino ho avuto la possibilità’ di osservare le mie nonne cucinare ed ho appreso che riuscivano a trasformare degli alimenti all’apparenza semplici in piatti prelibati, che mi davano gioia e deliziavano il mio palato, per questo motivo dall’età di 13 anni ho deciso di cominciare questa fantastica avventura". La nuova attività, situata in via Francesco da Barberino, è stata inaugurata ieri pomeriggio dal sindaco David Baroncelli, alla presenza della giunta comunale e del presidente del Consiglio.

"Una bellissima opportunità – ha dichiarato il sindaco David Baroncelli - che investe sul pregio storico-culturale e l’appeal attrattivo del nostro territorio, dedicata ai residenti e alle famiglie di Barberino Tavarnelle, e non solo ai turisti, che contribuisce a promuovere la crescita delle attività economiche locali. Nel contesto di Barberino e delle sue secolari peculiarità architettoniche, su cui lavoriamo costantemente per rivitalizzare e arricchire di opere pubbliche, servizi, eventi, attività l'intero centro abitato, siamo felici di accogliere un maestro della cucina italiana, come Aldo Liguoro".

"Non ci resta che andare alla scoperta, - prosegue - alla ricerca del gusto, di quella sapiente miscela tra tradizione e innovazione che caratterizza e qualifica la cucina italiana, uno dei più amati simboli del nostro Paese nel mondo, attraverso la fucina culinaria di 'Pane e Paste' e del suo team al quale rivolgiamo i nostri migliori in bocca al lupo".

Fonte: Ufficio Stampa - Associato del Chianti Fiorentino

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