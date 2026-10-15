Il testimone di Hiroshima Shoji Fukahori ospite a Palazzo Medici Riccardi

L'uomo, sopravvissuto alla bomba atomica, ha incontrato il consigliere Nicola Armentano. L'incontro è avvenuto nell'ambito di un convegno organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio
Shoji Fukahori, sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima, prete cattolico, ha compiuto una visita speciale a Palazzo Medici Riccardi, in occasione dell'incontro promosso a Firenze venerdì 16 e sabato 17 ottobre dalla Comunità di Sant'Egidio, anche con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, del Comune e della Regione Toscana.
Fukahori si è recato a Firenze per il convegno La forza degli anni. Ad accoglierlo si è presentato il consigliere delegato alla sanità Nicola Armentano. "Sono onorato di avere conosciuto un testimone diretto - un Hibakusha - di quanto accaduto a Hiroshima - dichiara Armentano. - La sua è una preziosa e vivente testimonianza che aiuta a riflettere in questi tempi in cui si parla con troppa leggerezza di forza e guerra".
Al convegno La forza degli anni è stata invitata anche la Consulta metropolitana delle Professioni sociosanitarie.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze
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