Il testimone di Hiroshima Shoji Fukahori ospite a Palazzo Medici Riccardi

Shoji Fukahori, sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima, prete cattolico, ha compiuto una visita speciale a Palazzo Medici Riccardi, in occasione dell'incontro promosso a Firenze venerdì 16 e sabato 17 ottobre dalla Comunità di Sant'Egidio, anche con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, del Comune e della Regione Toscana.

Fukahori si è recato a Firenze per il convegno La forza degli anni. Ad accoglierlo si è presentato il consigliere delegato alla sanità Nicola Armentano. "Sono onorato di avere conosciuto un testimone diretto - un Hibakusha - di quanto accaduto a Hiroshima - dichiara Armentano. - La sua è una preziosa e vivente testimonianza che aiuta a riflettere in questi tempi in cui si parla con troppa leggerezza di forza e guerra".

Al convegno La forza degli anni è stata invitata anche la Consulta metropolitana delle Professioni sociosanitarie.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze