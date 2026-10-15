Imprese a dialogo coi territori, la riunione di Confapi a Gambassi

Rafforzare il dialogo tra imprese e territori, valorizzare la rappresentanza datoriale e riaffermare il ruolo della contrattazione come strumento di relazione e sviluppo del sistema produttivo. Sono questi i temi al centro della giornata promossa da Confapi Toscana all’Agriturismo Borgo Il Castagno di Gambassi Terme, che ha riunito i rappresentanti delle strutture territoriali, i presidenti di categoria e gli imprenditori delle diverse realtà produttive regionali.

La giornata si è articolata in due momenti di confronto: al mattino la riunione della Giunta di Presidenza, nel pomeriggio l’Assemblea regionale. Un’occasione di incontro e condivisione che ha permesso di mettere in dialogo esperienze, sensibilità e prospettive diverse, nel segno di una visione comune del ruolo delle piccole e medie industrie.

Rappresentanza e contrattazione al centro del sistema associativo

Nel corso dei lavori, il presidente di Confapi Toscana, Luigi Pino, ha richiamato il valore della rappresentanza come elemento essenziale per dare voce alle esigenze delle imprese e rafforzarne il ruolo nel confronto economico, sociale e istituzionale.

In uno scenario caratterizzato da profondi cambiamenti produttivi e normativi, la capacità di rappresentare in modo unitario le istanze del mondo industriale assume un’importanza crescente. La relazione tra imprese, associazioni territoriali e sistema nazionale costituisce un elemento fondamentale per costruire una rappresentanza autorevole, capace di interpretare le trasformazioni in corso e contribuire al dibattito sulle prospettive della competitività.

In questo quadro, la contrattazione rappresenta una dimensione centrale della rappresentanza datoriale, quale strumento di dialogo tra le parti sociali e di equilibrio tra le esigenze delle imprese, la qualità del lavoro e le dinamiche di sviluppo del sistema produttivo.

La giornata si è conclusa con la visita alla tenuta e alle cantine di Borgo Il Castagno, in un momento di convivialità che ha completato il percorso di incontro e confronto.

L’appuntamento di Gambassi Terme ha ribadito il valore di una rappresentanza capace di mettere in relazione imprese e territori, con la contrattazione e il dialogo sociale tra gli strumenti fondamentali per accompagnare l’evoluzione del sistema produttivo e sostenere il ruolo delle PMI industriali nel futuro economico della Toscana e del Paese.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate