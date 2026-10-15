Incidente sul lavoro nel cantiere dell'Alta velocità a Firenze, muore un operaio 31enne

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro nel cantiere della linea ferroviaria ad Alta velocità a Firenze. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo, un 31enne di origine marocchina, operaio del consorzio Florentia, era impegnato nelle attività lavorative.

La morte sarebbe stata causata dalla caduta di un pilone durante la fase di scarico da un mezzo: secondo le testimonianze di altri operai di origine straniera che erano nel cantiere, sarebbe stato investito dal pilone durante una manovra di scarico, a causa di un cedimento. L'incidente si è verificato all'interno del cantiere della stazione Foster dell'Alta Velocità, in via Circondaria, area che si estende fino a via Zefferini. Da quanto appreso, altri quattro operai sarebbero in stato di choc.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e un’ambulanza. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e ricostruire le circostanze della morte. Presenti anche la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana.

Rfi "esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell'operaio del consorzio Florentia, azienda impegnata nella realizzazione della nuova stazione AV di Firenze, deceduto oggi durante le attività di lavoro. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità". Così Rfi in una nota in merito all'incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio

I COMMENTI

"Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa morte sul lavoro. Sarà necessario fare piena luce sulla dinamica e sulle cause dell’incidente. Una cosa però è certa: sulla salute e sicurezza nei cantieri bisogna fare molto di più, rafforzando prevenzione, controlli e responsabilità lungo tutta la catena degli appalti. La sicurezza sul lavoro deve venire prima di tutto. Ogni giorno nei cantieri si continua a morire o a subire gravi infortuni, è una strage che non può essere accettata né considerata una tragica fatalità", così in una nota la Filca-Cisl.

"La richiesta di più sicurezza in tutti i cantieri, pubblici e privati - spiega Stefano Tesi responsabile territoriale di Firenze della Filca-Cisl Toscana - passa dal rispetto rigoroso delle norme sulla salute e sicurezza; dalla piena regolarità del lavoro, dei contratti e dai maggiori controlli. Il diritto di lavorare senza mettere a rischio la propria vita e più formazione per una vera cultura della sicurezza. Non è accettabile continuare a morire di lavoro. La sicurezza non è un costo ma un dovere e ogni vita persa rappresenta una ferita profondo per l'intera società"

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