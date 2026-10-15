Incidente tra mezzi pesanti nella galleria Santa Lucia sull’A1

Incidente stradale nella notte sull’autostrada A1, all’interno della galleria Santa Lucia, nel territorio di Calenzano, dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più mezzi pesanti.

L’intervento dei Vigili del fuoco è scattato alle 2.10. Sul posto è arrivata una squadra del comando di Firenze, proveniente dal distaccamento di Barberino di Mugello.

I soccorritori hanno utilizzato divaricatore e cesoie per estrarre dalle cabine di guida i due conducenti rimasti bloccati, affidandoli successivamente al personale sanitario.

Per le operazioni era stata attivata in via precauzionale anche l’autogru del distaccamento di Firenze Ovest, il cui intervento non si è poi reso necessario. Il mezzo è stato fatto rientrare.

Non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dei conducenti e sulle cause dell’incidente.