Pontedera, tre giorni di incontri sulla sicurezza sul lavoro: ospiti Massimo Giannini e Marianna Aprile

La Fondazione Gruppo Lupi invita tutta la cittadinanza alla seconda edizione dei Seminari di Pontedera sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli eventi si svolgeranno dal 19 al 21 Ottobre 2026 e sono tutti a ingresso gratuito con prenotazione su www.fondazionelupi.org

Nell’incontro di apertura, in programma lunedì 19 Ottobre, alle 21.15, al Teatro Era di Pontedera, il giornalista e scrittore Massimo Giannini, editorialista del quotidiano La Repubblica e già direttore de La Stampa e Radio Capital, dialogherà sul tema del lavoro in sicurezza come sfida del futuro con la giornalista e scrittrice Marianna Aprile, conduttrice del programma In Onda su La7 e caposervizio per molti anni del settimanale Oggi. Un confronto approfondito e ricco di dati per contribuire concretamente a un cambiamento di mentalità e di comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro.

I Seminari proseguiranno il 20 Ottobre alle 10.30, sempre al Teatro Era, con un altro evento dedicato alle scuole del territorio ma aperto anche a tutti i cittadini interessati. Nella prima parte della mattinata Marianna Aprile dialogherà con Riccardo Luna, uno dei più autorevoli giornalisti italiani in materia di innovazione, tecnologia e sostenibilità, sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro, l’etica e la sicurezza. Subito dopo si terrà la cerimonia di consegna del primo Premio Matteo Gronchi, assegnato dal Comitato scientifico della Fondazione alla migliore tesi di laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Seguirà un dibattito intitolato “Lavoro sicuro, una responsabilità generazionale” a cui prenderanno parte Ciro Danieli, direttore Inail Regione Toscana, Stefano Giubboni, docente dell’Università degli studi di Perugia, Paolo Pascucci, magnifico rettore dell’Università di San Marino, Patrizia Tullini, docente dell’Università degli studi di Bologna.

La terza e ultima giornata dei Seminari di Pontedera 2026 sarà invece incentrata sulle testimonianze e le esperienze pratiche di sicurezza sul lavoro e si svolgerà il 21 Ottobre presso la Training Academy della sede di Pontedera del Gruppo Lupi, in viale Africa. Alle 16.30 si terranno alcune dimostrazioni e simulazioni di soccorso industriale all’interno della palestra della sicurezza, attrezzata per effettuare esercitazioni pratiche in vari contesti di rischio come, ad esempio, lavori in quota, piani inclinati e spazi confinati. Seguirà poi l’intervento del vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, che parlerà delle esperienze delle aziende della Silicon Valley, fondate da toscani, che stanno sviluppando modelli di AI capaci di riconoscere guasti alle macchine e segnalare situazioni di pericolo per i lavoratori. Alle 18 è poi in programma l’incontro con il mondo delle imprese intitolato “La persona al centro: lavoro, sicurezza e impresa”.

Il giornalista e conduttore televisivo de La7 Andrea Pancani dialogherà con Marco Bartoletti, Ceo di BB Spa, Gianluca Tacchella, Ceo di Carrera Jeans, Giovanni Ceccanti, componente del Direttivo di ARESPSA e Madre Noemi Scarpa, badessa delle Benedettine di Sant’Anna e ideatrice di “La cucina delle Monache” su Food Network.

La Fondazione Gruppo Lupi è stata creata nel 2025 dall’omonimo gruppo industriale di Pontedera con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, portandola al centro del dibattito sociale, formativo, istituzionale e imprenditoriale.

Fonte: Fondazione Gruppo Lupi ETS - Ufficio stampa

Notizie correlate