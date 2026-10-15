Al Minimal Teatro torna 'Dire Fare Teatrare'

Dire Fare Teatrare è la rassegna teatrale dedicata alle famiglie, che anima le domeniche pomeriggio al Minimal Teatro di Empoli. La stagione si apre domenica 25 ottobre con il primo appuntamento in cartellone: lo spettacolo Nascondini della compagnia Teatro Telaio. Realizzato con la tecnica dell'attore e degli oggetti, lo spettacolo è pensato per bambini dai 3 ai 10 anni e affronta con leggerezza e poesia il tema della scoperta, del gioco e del nascondersi, trasformando piccoli oggetti quotidiani in storie e mondi immaginari.

Il programma della rassegna proseguirà per tutto il mese di novembre con un fitto calendario di appuntamenti: domenica 1 novembre Trame su misura vol. 1 con Renzo Boldrini, produzione Giallo Mare Minimal Teatro, età consigliata: 3-10 anni; domenica 8 novembre la compagnia Gli Alcuni presenta Specchio, specchio delle mie brame età consigliata: 3-10 anni; domenica 15 novembre Arca di Noè in scena con Gretel, Hansel e la strega Clodoalda età consigliata: 4-10 anni; domenica 22 novembre un’altra produzione di Giallo Mare Minimal Teatro con Cappuccetto e la nonna di e con Vania Pucci, età consigliata: 3-10 anni infine domenica 29 novembre la compagnia Pupi di Stac con Pierino e il lupo (tecnica: burattini tradizionali, marionette a filo e musica; età consigliata: 5-10 anni).

La rassegna è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 0571 / 81629 – 83758, o scrivere all'indirizzo e-mail biglietteria@giallomare.it.

Il biglietto costa € 4,50. È gradita la prenotazione.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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