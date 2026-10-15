Montedomini, la Guardia di Finanza acquisisce atti e documenti nella sede dell'ente

Cronaca Firenze
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Foto Guardia di Finanza Firenze

L'intervento rientra nell'ambito delle indagini avviate dopo un esposto. L'azienda: "Da parte nostra massima collaborazione e piena disponibilità. Gli uffici stanno predisponendo ulteriore materiale"

Nella giornata di ieri, mercoledì 14 ottobre, personale della Guardia di Finanza si è recato presso la sede di Asp Firenze Montedomini nell’ambito delle attività investigative collegate all’esposto già oggetto di accertamenti.

L’accesso, effettuato sulla base di un ordine di esibizione documentale, ha riguardato l’acquisizione di atti relativi alle questioni contenute nell’esposto, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare dell’Ente e ad alcuni aspetti della sua organizzazione e del suo funzionamento – spiegano da Montedomini -. I nostri uffici hanno assicurato fin dal primo momento massima disponibilità e piena collaborazione, mettendo a disposizione del personale della Guardia di Finanza la documentazione richiesta e fornendo il necessario supporto durante le attività

Una prima parte della documentazione è stata già consegnata e i nostri uffici stanno predisponendo l’ulteriore materiale richiesto, che sarà messo a disposizione delle autorità competenti. È un atteggiamento di piena trasparenza e disponibilità che abbiamo mantenuto fin dall’inizio e che continueremo a garantire, nella convinzione che il rigoroso accertamento dei fatti sia nell’interesse dell’Ente e dell’intera comunità fiorentina”, sottolineano dall’azienda, ribadendo “piena fiducia nel lavoro della magistratura e degli investigatori”.

Fonte: Montedomini - Ufficio Stampa

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