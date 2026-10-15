Morto sul lavoro nel cantiere AV Firenze, sciopero e presidio dei sindacati il 19 ottobre

"Di fronte all’ennesima morte sul lavoro, stavolta al cantiere Av di Firenze, esprimiamo dolore, rabbia e indignazione. Chiediamo che sia fatta chiarezza. Non è più tollerabile che si continui a morire lavorando. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, non un costo da comprimere o un ostacolo ai tempi di realizzazione delle opere", così in una nota Cgil-Cisl-Uil Firenze, Fillea-Filca-Feneal Firenze in merito all'operaio morto mentre lavorava nel cantiere AV a Firenze.

Le sigle hanno quindi proclamato per lunedì 19 ottobre un’ora di sciopero provinciale (per il settore edile), dalle 11 alle 12, e indetto un presidio davanti al cantiere Foster in via Circondaria a Firenze, dalle 10:30 alle 12.

"È il momento di fermare questa strage. Servono interventi concreti, controlli rigorosi e condizioni di lavoro che mettano al centro la vita e la salute delle persone. Di lavoro si deve vivere, non morire".

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