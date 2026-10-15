Nuovo collegamento tra SS67 e SP106 lavori ultimati entro il 2027

Il nuovo collegamento stradale tra la SS 67 Tosco-Romagnola e la SP 106, che tocca i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino (in località Fibbiana) ed Empoli sarà ultimata entro la fine del 2027. La prima delle tre rotatorie previste è già realizzata e aperta, la seconda sarà finita entro il 2026, mentre i lavori per il nuovo ponte sull’Arno saranno ultimati entro la primavera 2027. Il cantiere proce secondo il nuovo cronoprogramma e al momento non sono state riscontrate criticità di rilievo. Questo quanto è emerso dalla riunione del Collegio di vigilanza sull’opera, che si è tenuto ieri mattina alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni. Presenti inoltre rappresentanti di Anas, dei Comuni di Vinci e Montelupo e della Città Metropolitana.

Il nuovo collegamento tra la SS67 e la SP106 è lungo in tutto 1.800 m e vede come opera di maggior rilievo la realizzazione di un nuovo attraversamento sul fiume Arno, che sarà realizzato con un impalcato in sistema misto acciaio-calcestruzzo con travi di altezza 2.2m e soletta di 0.24m.

“E’ sempre positivo vedere un’opera che procede – ha detto l’assessore Boni – per cui ho preso atto con soddisfazione dell’avanzamento dei lavori per la realizzazione di questo nuovo, strategico, collegamento. Devo dire che la realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno è un elemento che rende questo intervento particolarmente rilevante e strategico, per cui ringrazio le amministrazioni coinvolte, Anas e le imprese che stanno realizzano il lavoro. Quando si opera in sinergia per il bene del territorio, i risultati non tardano ad arrivare”.

Il quadro economico attuale, interamente finanziato, prevede un importo complessivo di € 31.629.927, cui sono da aggiungere ulteriori risorse, pari a circa 7 milioni, destinate all’adeguamento prezzi. Queste risorse sono state stanziate da Regione Toscana (€ 3.500.000), Città Metropolitana di Firenze (€ 1.000.000), Comune di Montelupo Fiorentino (€ 600.000), Comune di Capraia e Limite (€ 600.000), Comune di Empoli (€ 600.000),

Comune di Vinci (€ 600.000).

Ad ora risulta realizzato circa il 63% del progetto. Per quanto riguarda il ponte, sono state completate tutte le opere di fondazione ed elevazione (spalle e pile) ed è stato effettuato il primo step di varo (circa 150 m di impalcato) nel luglio 2026

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