Dal deserto al lavoro in una gelateria della provincia di Livorno: la storia di Omar

Marco e Alessandra (nomi di fantasia, ndr) gestiscono da anni una gelateria nella provincia di Livorno. A un certo punto Marco sceglie di diventare tutore volontario e prende in carico Omar (nome di fantasia, ndr), un ragazzo minorenne gambiano approdato in Italia al termine di un viaggio lungo e doloroso: il deserto, dove ha visto morire alcuni compagni, tre tentativi di imbarcarsi verso l'Europa, con un arresto al secondo, infine Lampedusa.

È la vicenda al centro del mini-documentario “Una casa per…” in proiezione oggi alle Murate, nell'ambito del festival Equivalenze – Cantiere delle diversità, organizzato dalla cooperativa sociale Il Girasole, al via oggi e in programma fino al 17 ottobre. L'appuntamento, promosso dal Consorzio Co&So e da Il Girasole, rientra nel calendario del mese dell'affido, a cura del Centro affidi di Firenze, e inaugura la campagna di promozione del progetto finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) Una casa per i diritti, di cui Co&So è capofila e Il Girasole esecutrice. Un casa per …raccontarsi” titolo dell’evento, riassume l'impianto del racconto: il documentario raccoglie le voci dei ragazzi e di chi ruota intorno a loro – educatori, tutori, famiglie – ricostruendo il percorso che li ha condotti fin qui.

A giugno 2026 i minori stranieri non accompagnati accolti in Toscana sono stati 604, di cui 168 a Firenze. Per questi ragazzi il primo collocamento dovrebbe avvenire in famiglia, ma quando non è possibile si ricorre alla comunità.

Attraverso Omar anche Marco entra in contatto con una cultura diversa dalla propria. Tra i due nasce un legame profondo, al quale Alessandra, inizialmente, sceglie di non partecipare. La distanza dura poco: quando Omar deve sottoporsi a un intervento chirurgico, è lei a suggerire di accoglierlo in casa durante la convalescenza. Da quella convivenza prende forma un rapporto familiare che supera il ruolo istituzionale.

Al momento del distacco, tutti comprendono che interromperlo sarebbe doloroso. Grazie agli operatori di Oxfam, la coppia scopre l'affidamento familiare: Marco lascia la tutela e diventa genitore affidatario. Nella gelateria Omar impara il mestiere di gelataio, mostrando un talento particolare e arrivando persino a dare il proprio nome a un gusto. Oggi ha 19 anni e si presenta con orgoglio con il doppio cognome, perché Marco e Alessandra hanno scelto di adottarlo.

"Con questo progetto promuoviamo l'affido familiare, una misura di aiuto e sostegno usato in generale per i minori, come opportunità anche per i ragazzi arrivati soli da altri Paesi", spiega Giovanna Laterza, social worker e project coordinator della cooperativa Il Girasole. "Abbiamo scelto di raccontarlo attraverso le storie, perché è dal racconto che si può comprendere a fondo cosa significa, per un ragazzo e per una famiglia, costruire un legame. È un percorso importante che richiede disponibilità, tempo e la capacità di costruire una relazione significativa. Accanto all’affido - specifica - esiste poi la vicinanza solidale, rivolta ai neomaggiorenni tra i 18 e i 21 anni: un accompagnamento verso l’autonomia concordato con i servizi territoriali che si rivela fondamentale nel garantire figure adulte di riferimento per i nostri giovani ospiti".

Festival Equivalenze

Il Festival Equivalenze – Cantiere delle diversità è una tre giorni organizzata dalla Cooperativa Sociale Il Girasole con l’obiettivo di stimolare il dialogo e contribuire a superare stereotipi e pregiudizi, promuovendo una società più aperta, creativa e inclusiva. La manifestazione si svolge dal 15 al 17 ottobre alle Murate di Firenze, con incontri, laboratori, concerti, mostre, proiezioni cinematografiche e iniziative dedicate alle scuole.

Tutte le informazioni sono presenti alla pagina web: www.coopilgirasole.it/equivalenze-2026/

Fonte: Ufficio Stampa

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