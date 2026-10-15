Ossicombustore, sabato la manifestazione contro l'impianto di Legoli

Sabato 17 ottobre alle ore 10.00 presso la rotonda Giugiaro sulla strada della Fila a Peccioli si svolgerà una manifestazione di protesta contro la costruzione di un ossicombustore/inceneritore a Legoli.

"Tutta la Valdera è contraria - scrivono gli organizzatori di Valdera Avvelenata -. I sindaci di Capannoli, Palaia, Lajatico si sono già espressi contro, e la popolazione vede con preoccupazione la realizzazione di un impianto che non rispetta nessuna delle caratteristiche di una buona, sana e giusta chiusura del ciclo dei rifiuti. Costa troppo, è sovradimensionato, non serve, aumenterà la quantità di rifiuti che la Valdera sta accogliendo non solo dalla costa, ma anche da Firenze e da fuori Regione Toscana. E le emissioni? Al contrario delle strombazzature, un impianto simile, più piccolo, è già stato chiuso dalla magistratura a Gioia del Colle in Puglia per le emissioni nocive come diossine, furani, CO2, e considerando che i dati sull’unica centralina di rilevamento degli inquinanti presente in zona non sono mai stati resi pubblici, i rischi per la salute aumenteranno vertiginosamente.

Non si può neanche tacere sull’aumento dei camion non solo sulle strade della Valdera (che già hanno portato ad un aumento degli incidenti, anche gravi), ma anche della FI-PI-LI, che già ora è al collasso e super inquinante.

Ai cervelloni che hanno pensato a questa soluzione per chiudere il ciclo dei rifiuti chiediamo chi pagherà? Perché il costo di questa operazione (140 milioni di euro) ricadrà solamente sull’aumento della Tari sia direttamente, se l’assemblea dei sindaci della costa decideranno di aderire alla società di gestione e costruzione dell’inceneritore, che indirettamente, dal momento che i gestori dell’impianto cercheranno di assicurarsi il conferimento dei rifiuti indifferenziati nel sistema Peccioli, aumentando il costo del conferimento e la pressione politica.

Le alternative ci sono. Adesso. Riduzione dei rifiuti. A Vicopisano, presso il circolo l’Ortaccio, nel pomeriggio di Sabato 17 Ottobre, presenteremo una raccolta di firme per rendere fattibile la proposta di legge ferma in Parlamento sulla Plastic Tax, una tassa che ridurrebbe drasticamente i rifiuti di plastica, il principale inquinante che è difficile da smaltire e che questa estate alla Delca ha dimostrato, con l’incendio, che quel ciclo di riciclaggio può essere molto pericoloso per la salute. Chiediamo che si vada verso una strategia Rifiuti Zero, con il porta a porta, tariffe puntuale e abolizione dei cassonetti. Chiediamo l’aumento del sostegno all’economia circolare e che si smetta di costruire inceneritori e discariche, poiché la tecnologia oggi permette di fare un salto enormemente più salutare e vantaggioso per tutti".

Fonte: Ufficio Stampa Valdera Avvelenata